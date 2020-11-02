С 1 января 2021 года белорусам будут выдавать ID- карты вместо паспортов и биометрические документы для поездок за границу, сообщает Белтелерадиокомпания.
В облисполкомы уже направили 600 образцов новых документов. Там будут проверять карты и рабочие места для информационного взаимодействия в рамках Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы.
– Сейчас тестируют данное средство. В основном это делают государственные органы, которые осуществляют государственные услуги и административные процедуры. Если говорить о пристоличной области, то это порядка полутора тысяч рабочих мест. Сегодня уже половина из них готова к принятию таких документов. С нового года это заработает полностью, – рассказал замначальника управления делами Миноблисполкома Александр Фабрисенко.
Полностью перейти на новые документы в Беларуси планируют к 2030 году.
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ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с нового года
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК