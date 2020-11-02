ID-карты вместо паспортов начнут выдавать с нового года

В облисполкомы уже направили 600 образцов новых документов. Там будут проверять карты и рабочие места для информационного взаимодействия в рамках Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы.– рассказал замначальника управления делами Миноблисполкома Александр Фабрисенко.Полностью перейти на новые документы в Беларуси планируют к 2030 году.