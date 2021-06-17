Ожидается, что итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair будет представлен на следующей сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая начнется 13 сентября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление организации.
"Расследование продолжается, отчет ожидается на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября", – сказано в документе.
По информации ICAO, "некоторые предварительные данные уже предоставлены Беларусью и Польшей, информация запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии". Предполагаемая дата представления промежуточного отчета – 23 июня.
Ранее представитель РФ в ICAO Сергей Гудков заявил корреспонденту ТАСС, что Россия на заседании Совета выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с авиалайнером Ryanair.
Фото: pixabay.com
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ICAO может озвучить итоги предварительного расследования инцидента с самолетом Ryanair 23 июня
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