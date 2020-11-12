И в радости, и в горе. Невеста вышла замуж и скончалась через 15 минут после свадьбы

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На фото "Маленькая библиотека Лу". Источник:

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Несколько лет назад у женщины выявили раковую опухоль мозга. Медики спрогнозировали: жить осталось несколько лет. Симонсен не сдавалась и прошла десятки сеансов лучевой терапии, однако это не помогло. Ее возлюбленный Шафф Прабатани решил исполнить главное желание избранницы и сделал ей предложение. До этого вступать в брак он не хотел, хотя пара пробыла вместе более десяти лет. Женщина же верила, что победит рак, и хотела надеть белое платье уже после этого.Церемония состоялась 12 августа – а готовились к ней всего неделю, потому что состояние Симонсен стремительно ухудшалось. Через 15 минут после объявления возлюбленных мужем и женой датчанка умерла.Позже в память о ней Парабани открыл уличную библиотеку неподалеку от дома и назвал ее именем покойной жены. Вдовец рассказал, что его избранница любила читать, поэтому наверняка бы одобрила такой способ почтить ее память.