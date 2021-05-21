Модные бренды продолжают радовать нас летними коллекциями и на этот раз мы расскажем о новой линейке американского бренда Guess.
Этим летом Guess предлагает носить укороченные футболки с принтами, рубашки с цветочным рисунком и узорами из архивов бренда, кардиганы, трикотажные платья, свободные джинсы с эффектом потертости и куда же без купальников? Их в коллекции представлено сразу два варианта: слитные и раздельные.
На создание летней коллекции марку вдохновил стиль серфингистов из Калифорнии.
Цветовая палитра линейки варьируется от белого и нежно-желтого до мятно-зеленого и розового.
Капсула выпущена в рамках проекта Originals, для которого дизайнеры переосмысляют знаковые силуэты и винтажные модели Guess.
За съемку рекламной кампании отвечал фотограф Сэм Дамешек.
Коллекция уже доступна на официальном сайте американской марки.
Фото: guess.eu
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Guess выпустил новую летнюю коллекцию
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