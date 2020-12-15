Олимпийские игры в Токио в 2021 году ни при каких обстоятельствах не будут отменены или перенесены. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ, пишет ТАСС.
Коикэ считает, что опыт проведения Олимпиады в Токио окажет влияние на будущие спортивные события – зимние Игры 2022 года в Пекине и летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже. Она признала, что большое число жителей Японии против проведения Игр в 2021 году, но уверена, что эти опасения можно преодолеть.
– Японская общественность и жители Токио внимательно следят за текущим развитием событий, – отметила Коикэ.
Оргкомитет Олимпиады и правительство Японии исключили вариант с дальнейшей отсрочкой проведения соревнований, Коикэ заявила, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы отменить проведение Игр.
– Граждане мира рассматривают Олимпиаду в Токио как символ того, что человечество победит коронавирус. Если Токио не предпримет все усилия против коронавируса, что тогда произойдет с Парижем через четыре года? Думаю, мы должны успешно провести Олимпиаду в Токио, это окажет серьезное влияние на предстоящие Игры в Париже, – подчеркнула губернатор.
Фото: tokyo2020
Опубликовано:
818
Губернатор Токио заявил, что ничто не помешает проведению Олимпиады в 2021 году
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter