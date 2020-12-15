Японцы не хотят, чтобы в 2021 году в Токио проходила Олимпиада. О том, что сторонников этого мероприятия в стране меньше, чем противников, стало известно из сведений телефонного социального опроса, пишет Lenta.ru со ссылкой на канал NHK.
За проведение Игр выступают 27 процентов жителей Японии, против – почти треть: 32 процента; 31 процент респондентов заявили, что Игры нужно опять перенести.
Интересно, что в подобном опросе, проведенном в декабре, японцы выступили за то, чтобы провести Олимпиаду – поддерживали подобное решение 40 процентов опрошенных.
Новый опрос канал проводил с 11 по 13 декабря среди 2,1 тысячи японцев старше 18 лет. Отмечается, что в стране наблюдаются рекордные показатели распространения COVID-19: в понедельник, 14 декабря, было обнаружено более 1,6 тысячи новых случаев, всего их насчитывается более 183 тысяч, летальных исходов – более 2,6 тысячи.
Фото: tokyo2020
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Население Японии против проведения Олимпиады в 2021 году
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