Грузия с 1 февраля разрешит посещение страны всем туристам, которые сделают прививку от коронавируса любой вакциной. Об этом сообщает информационное агентство GHN.
Отмечается, что человек, прошедший полный курс вакцинации любым препаратом сможет беспрепятственно въезжать в Грузию.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава добавила, что гражданам на границе при себе необходимо иметь документ, подтверждающий полный курс вакцинации любого типа.
В страну также смогут попасть невакцинированные граждане из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. Для этого им необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение последних 72 часов. На третий день пребывания в Грузии они будут обязаны пройти повторное тестирование.
Регулярное авиасообщение в Грузии, которое было прервано в марте 2020 года, будет восстановлено с 1 февраля.
Фото: pixabay.com
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Грузия открывает границы для привитых от COVID-19 иностранцев
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