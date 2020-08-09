Гродно: избиратели приходят на участки в благожелательном настроении

На избирательный участок для голосования № 130, разместившийся в СШ № 13 города Гродно, уже к моменту открытия пришли свыше десятка горожан разного возраста. Всего здесь зарегистрировано около двух тысяч избирателей.





Ирина Марецкая, одной из первых опустившая в урну свой бюллетень, рассказала, за что голосовала:

– За мирную страну. Думаю, что сейчас это самое главное для Беларуси. У меня есть дети, и я хочу, чтобы они имели возможность спокойно жить и работать.





Тридцатилетний Игорь Жилинский поделился своими надеждами:







– Для молодежи важно быть востребованными в своем государстве и здесь найти себя. Хочу жить в стране, где поддерживается предпринимательская инициатива, мечтаю открыть свое дело. Государство должно также поддерживать семью, которая является его основой.

Председатель избирательной комиссии Павел Сорока не скрывает – активность избирателей его радует:

– Люди идут голосовать в хорошем, благожелательном настроении. К нынешним выборам на нашем участке добавилось избирателей: недавно в микрорайоне Пролетарская-Щорса выросли новые красивые дома. Многие новоселы приходят голосовать целыми семьями, не пропускают это важное событие и граждане преклонного возраста. Многие, кто по состоянию здоровья не смог прийти на участок, звонили , интересовались, когда к ним на дом доставят урну для голосования. Такая активная позиция вызывает уважение.

Андрей Напрелленко, наблюдатель от трудового коллектива ОАО «ГИАП», отметил, что нарушений за время голосования на участке № 130 не было.