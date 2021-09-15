Гродненский зоопарк устраивает праздник по случаю своего дня рождения 19 сентября

С программой мероприятия организаторы знакомят на официальной странице зоопарка в Instagram.
Все начнется в 12:30 с концерта "С днем варенья!". Своими выступлениями порадуют школа современного танца ADEPT, детская студия эстрадного вокала "Яваринка", детский ансамбль народного танца "Фольк-фреш", творческие коллективы Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи. В 13:15 гостей пригласят принять участие в розыгрыше лотереи "Зоопарк дарит подарки".
В 13:30 начнется анимационная программа "ZOOтусовка", подготовленная Гродненским государственным колледжем искусств. В 14:30 животные зоопарка получат свои тортики. Параллельно будут работать тематические площадки ZооZone.
Вход платный: детский билет обойдется в 5 рублей, взрослый – в 7.