Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Гродненский зоопарк устраивает праздник по случаю своего дня рождения 19 сентября

Гродненский зоопарк устраивает праздник по случаю своего дня рождения 19 сентября

В воскресенье, 19 сентября, в Гродненском зоопарке состоится праздник Birthday party. 

С программой мероприятия организаторы знакомят на официальной странице зоопарка в Instagram.



 Все начнется в 12:30 с концерта "С днем варенья!". Своими выступлениями порадуют школа современного танца ADEPT, детская студия эстрадного вокала "Яваринка", детский ансамбль народного танца "Фольк-фреш", творческие коллективы Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи. В 13:15 гостей пригласят принять участие в розыгрыше лотереи "Зоопарк дарит подарки". 

В 13:30 начнется анимационная программа "ZOOтусовка", подготовленная Гродненским государственным колледжем искусств. В 14:30 животные зоопарка получат свои тортики. Параллельно будут работать тематические площадки ZооZone. 

Вход платный: детский билет обойдется в 5 рублей, взрослый – в 7. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы