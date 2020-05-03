Гродненским врачам, наблюдающим амбулаторных пациентов с COVID-19, выданы служебные мобильники, чтобы медики всегда были на связи

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БЕЛТА

В частности, на базе Гродненской поликлиники №6 создано несколько таких бригад. Под их наблюдением не только «контактеры», но и носители опасного вируса, у которых болезнь протекает в легкой форме.поделилась подробностями:Наталья Егорченко сообщила, что поликлиника приступила к лечению пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на дому две недели назад. За этот период ни у одного из них не наблюдалось серьезного ухудшения состояния здоровья, никому не потребовался перевод в стационар.