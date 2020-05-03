Медики посещают больных на дому ежедневно. Выходные и праздничные дни — не исключение. Для этого сформированы специальные бригады, укомплектованные всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
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В частности, на базе Гродненской поликлиники №6 создано несколько таких бригад. Под их наблюдением не только «контактеры», но и носители опасного вируса, у которых болезнь протекает в легкой форме.
Главврач учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №6 г.Гродно» Наталья Егорченко поделилась подробностями:
- Наши сотрудники постоянно проводят мониторинг состояния здоровья таких больных. Мы понимаем, что возможно возникновение ситуаций, когда пациенту необходимо срочно связаться с лечащим врачом. Поэтому медикам специализированных бригад были выданы служебные мобильные телефоны. По служебному номеру больной может позвонить врачу когда посчитает нужным.
Наталья Егорченко сообщила, что поликлиника приступила к лечению пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» на дому две недели назад. За этот период ни у одного из них не наблюдалось серьезного ухудшения состояния здоровья, никому не потребовался перевод в стационар.
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Гродненским врачам, наблюдающим амбулаторных пациентов с COVID-19, выданы служебные мобильники, чтобы медики всегда были на связи
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