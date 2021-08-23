Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи обсуждают на секции Республиканского педсовета

Тематическая секция проходит в минском Храме-памятнике в честь Всех Святых.

На съезде собрались педагоги, руководители учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, представители общественных объединений со всей страны. После экскурсии по Храму-памятнику, в Белом зале святыни начала работу секция под названием «Объединение усилий участников образовательного процесса в решении важнейшей государственной задачи воспитания гражданина и патриота своей страны».





– Настоящего учителя, который воспитывает личность, вдохновляет ребенка думать, рассуждать, чувствовать, никогда никто не заменит, – обратился к гостям, открывая секцию, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования, протоирей Федор Повный. – Среда, где выстроены отношения в духе правды и любви, является воспитательной. Создать такую среду в каждой школе с нового учебного года – наша общая задача. Государство оказало доверие Белорусской православной церкви, предложив содействовать формированию высоких нравственных качеств и любви к родине детей и молодежи. Этот шаг логичен. Мировоззрение формируется на тех ценностях, которые передаются из поколения в поколение, и забыть о них – значит потерять себя как нацию, утратить идентичность. Подчеркну: церковь не вмешивается в процессы образования, сохраняя принцип светскости, но в то же время предлагает учащимся познакомиться с христианским наследием родины.





Также Федор Повный подчеркнул, что на информационных часах должны быть интересные беседы с детьми о смысле жизни и служению людям, о дружбе и чести, о любви и влюбленности, о здоровом образе жизни. Среди предложений прозвучала инициатива о создании общенационального конкурса «Воспитать человека», который по масштабу может быть схож с конкурсом «Учитель года». Он должен ориентироваться на работу с личностными качествами подрастающего поколения, а не только на инновационные методики обучения.

























С учебного нового года в школах появится факультативное занятие «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма». Специальные встречи будут способствовать формированию у юношей и девушек духовно-нравственного фундамента.