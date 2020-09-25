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  2. Гражданин Литвы пытался провезти в Россию 160 тысяч доз кокаина. Но белорусские таможенники этого не допустили

Гражданин Литвы пытался провезти в Россию 160 тысяч доз кокаина. Но белорусские таможенники этого не допустили

В пресс-службе Таможенного комитета рассказали, что крупная партия наркотика (3,2 килограмма) была выявлена в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе.


– Кокаин перемещал водитель грузового транспортного средства, следующий из Франции в Российскую Федерацию транзитом через Литву и Беларусь. В грузовом отсеке авто находилось электрооборудование. А вот в личных вещах водителя, гражданина Литовской Республики, – наркотики, – рассказали представители ведомства.

По их словам, кокаин в трех брикетах, на который указала служебная собака, был спрятан в дорожных сумках. Экспертиза, проведенная Государственным комитетом судебных экспертиз, подтвердила, что обнаруженное вещество – опасный наркотик.

– При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установлена причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на  территорию ЕАЭС. В отношении водителя белорусской таможней возбуждено уголовное дело, он задержан, – уточнили в пресс-службе.

ДЛЯ СПРАВКИ

3,2 кг кокаина рассчитано приблизительно на 160 тысяч доз, а стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет около 380 тысяч долларов США.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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