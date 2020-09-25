Гражданин Литвы пытался провезти в Россию 160 тысяч доз кокаина. Но белорусские таможенники этого не допустили

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, – рассказали представители ведомства.По их словам, кокаин в трех брикетах, на который указала служебная собака, был спрятан в дорожных сумках. Экспертиза, проведенная Государственным комитетом судебных экспертиз, подтвердила, что обнаруженное вещество – опасный наркотик., – уточнили в пресс-службе.3,2 кг кокаина рассчитано приблизительно на 160 тысяч доз, а стоимость такого количества наркотика на черном рынке составляет около 380 тысяч долларов США.