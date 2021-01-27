Чтобы въехать в Россию, белорусы и граждане Армении с 1 февраля смогут воспользоваться мобильным приложением «Путешествую без COVID-19» и показать отображенный там отрицательный тест на коронавирус, сообщает БЕЛТА.
Соответствующее распоряжение принято правительством РФ и опубликовано сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации.
В документе сказано, что данная норма будет действовать по 1 марта 2021 года включительно. В постановлении приводится перечень из 20 пунктов воздушного пропуска в РФ, через которые можно будет въезжать по новым условиям. Среди них московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, воздушные гавани Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Владивостока, Новосибирска, Казани и других городов.
Фото: pixabay.com
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Граждане Беларуси при въезде в Россию смогут показать тест на COVID-19 в приложении
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