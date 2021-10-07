График движения на сезонных пригородных маршрутах Минска изменится с 18 октября

С 18 октября на осенне-зимний период отменяются рейсы на следующих пригородных маршрутах: №215 "ДС Карастояновой - Бровки" по субботам - в 12.48; №301 "ДС Карастояновой - Вышково" по воскресеньям - в 17.15; №297/357 "АС Юго-Западная - Дубенцы ч-з Новый Двор" по выходным - в 20.00; №305С "ДС Запад-3 - Крылово" по воскресеньям - в 7.55 и 17.15; №329С "ДС Славинского - с/т Трактор" по субботам - в 9.20, по воскресеньям - в 19.20; №357 "АС Юго-Западная - Дубенцы" по выходным - в 6.00, по будням - в 12.20 и 20.30.С 18 октября также появятся новые рейсы на пригородных маршрутах: №324/325 "АС Юго-Западная - Богушово ч-з Новый Двор" по выходным - в 20.00; №325 "АС Юго-Западная - Богушово" по выходным - в 6.00, по будням - в 12.20 и 20.30.