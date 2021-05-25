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ГПО «Белэнерго»: для снижения износа энергоинфраструктуры и расширения использования электроэнергии требуется ежегодное строительство или реконструкция порядка 2700 км электросетей

Удобное использование электрической энергии для бытовых нужд, отопления, горячего водоснабжения – приоритетный вопрос для граждан, проживающих в районах индивидуальной жилой застройки. Возможность использования электроэнергии на данные цели напрямую зависит от пропускной способности воздушных линий электропередачи 0,4–10 кВ. Во время конференции в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров обратил внимание собравшихся на то, что генерирующих мощностей в Беларуси достаточно, однако ежегодно требуется строительство или реконструкция 2700 км электросетей. Также представитель ГПО «Белэнерго» рассказал о текущем состоянии, ходе реконструкции и перспективных планах развития энергоинфраструктуры.



Во время пресс-конференции Владимир Бобров пояснил:
 
– Генерирующих мощностей в Беларуси достаточно. Однако использование этого энергоресурса сильно ограничивается тем, что запроектированные, построенные и эксплуатирующиеся электросети имеют недостаточную пропускную способность.


 Он отметил, что нормативный срок службы электросетей – 33 года. За этот период накапливаются амортизационные отчисления, появляется возможность выполнить реконструкцию, замену, усиление. Для снижения износа сетей класса напряжения 0,4–10 кВ и создания условий для увеличения использования электроэнергии требуется ежегодное строительство либо реконструкция порядка 2700 км электросетей. А источниками финансирования для этих целей являются в первую очередь собственные средства энергоснабжающих организаций. Также реализуется госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда», по которой выделяются бюджетные средства.
 
– В период с 2021 по 2025 год на реконструкцию воздушных электрических сетей планируется направить порядка 1,5 млрд рублей, в том числе около 500 млн рублей – за счет средств республиканского бюджета. В настоящее время во всех областных энергоснабжающих организациях составлены и согласованы пятилетние планы реконструкции электросетей. В эти планы попали населенные пункты, в которых электросети наиболее изношены.

 Также Владимир Бобров добавил, что в качестве эксперимента для уменьшения износа организация планирует использовать электросети нового класса напряжения – 20 кВ, в первую очередь в Минске при строительстве микрорайона Северный Берег, который запланировано возвести с полным переходом на электроотопление.
 
Кроме того, специалист отметил, что технологический цикл выполнения работ по реконструкции электрических сетей занимает около полутора лет. Сначала производятся проектные работы, решение всех административных задач, затем выполняются строительно-монтажные работы по замене проводов, усилению несущих конструкций.
 
– В населенных пунктах, к которым не подведены централизованные сети тепло- и газоснабжения, опрашиваем граждан на предмет заинтересованности в использовании электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Результаты опроса учитываются при проектировании электросетей. В населенных пунктах, где есть эти централизованные сети или планы по их строительству, реконструкция электросетей выполняется без учета использования на другие цели.


 По его словам, остро стоит вопрос о реконструкции сетей, которые не имеют 100-процентного износа, при этом есть люди, заинтересованные использовать электроэнергию для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. По словам Владимира Боброва, чтобы урегулировать этот вопрос, в настоящее время подготовлены и проходят согласование проекты нормативных правовых актов.

– Они предусматривают предоставление возможности гражданам, заинтересованным в реконструкции таких электросетей, поучаствовать в финансировании работ для обеспечения более широкого использования электроэнергии. Аналогичный подход использовался и при строительстве газопроводов, – резюмировал первый заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго». 

Фото: БЕЛТА
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ГПО «Белэнерго»: для снижения износа энергоинфраструктуры и расширения использования электроэнергии требуется ежегодное строительство или реконструкция порядка 2700 км электросетей
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