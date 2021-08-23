ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками

Госпогранкомитет выявил новые свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
– Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами, – отметили в ГПК.
Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда.
На видео беженцы показывают различные травмы и повреждения, полученные от литовских силовиков.
Видео: ГПК