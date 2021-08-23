ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками

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, – отметили в ГПК.Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда.На видео беженцы показывают различные травмы и повреждения, полученные от литовских силовиков.Видео: ГПК