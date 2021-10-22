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  2. ГПК: с начала недели количество фур перед пунктами пропуска в страны ЕС существенно уменьшилось

ГПК: с начала недели количество фур перед пунктами пропуска в страны ЕС существенно уменьшилось

Количество грузовых авто перед пунктами пропуска, которые направляются в страны Евросоюза, с начала недели существенно уменьшилось. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.


Отмечается, что только в 4 из 10 сопредельных пунктов пропуска оформление грузового транспорта осуществлялось без задержек. Из-за этого образовались очереди на границе. 

Самый высокий показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 51% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (со стороны Беларуси "Каменный Лог"), а наибольший - 109% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский "Видзы").
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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