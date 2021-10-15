ГПК: погибший лось обнаружен на белорусско-латвийской границе

На границе продолжают гибнуть животные. Очередного павшего лося пограничный наряд обнаружил на белорусско-латвийской границе в Верхнедвинском районе 14 октября, сообщается в Telegram-канале ГПК.
"Причиной стали развернутые на латвийской стороне опасные инженерные заграждения, оставившие на теле животного глубокие резаные раны. На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Установка подобных заграждений на путях миграции диких животных практически гарантировано влечет их гибель", - говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Беларуси.