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  2. ГПК: погибший лось обнаружен на белорусско-латвийской границе

ГПК: погибший лось обнаружен на белорусско-латвийской границе

На границе продолжают гибнуть животные. Очередного павшего лося пограничный наряд обнаружил на белорусско-латвийской границе в Верхнедвинском районе 14 октября, сообщается в Telegram-канале ГПК.

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"Причиной стали развернутые на латвийской стороне опасные инженерные заграждения, оставившие на теле животного глубокие резаные раны. На место вызваны сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Установка подобных заграждений на путях миграции диких животных практически гарантировано влечет их гибель", - говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Беларуси.
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