Говорящий попугай Эрик помог своему хозяину спастись от пожара, сообщает РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Житель Брисбена Антон Нгуен смог уцелеть во время пожара благодаря своему говорящему попугаю. Это случилось ночью, мужчина спал.
– Эрик начал кричать так громко, что я проснулся и почувствовал запах дыма, – поделился Антон Нгуен.
Испуганный мужчина увидел пламя, схватил сумку, птичку и покинул горящий дом. И кстати, противопожарной сигнализации мужчина не слышал.
В спасательной службе рассказали: чтобы сообщить хозяину об опасности, Эрик выкрикивал его имя. Лишь благодаря птице австралиец проснулся до срабатывания датчиков дыма.
Фото: pixabay.com
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Говорящий попугай спас хозяина от смерти
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