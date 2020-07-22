Госстандарт: в Минске и Минской области в более чем 90% проверенной продукции легпрома выявлены несоответствия требованиям

В Минске и Минской области в более чем 90% проверенной продукции легпрома выявлены несоответствия требованиям. Об этом заявила журналистам начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Людмила Кузнецова. По ее словам, одним из приоритетных направлений при контрольно-надзорных мероприятиях является реализация продукции легкой промышленности:

– Только в Минске и Минской области инспекция Госстандарта за первое полугодие 2020 года проверила более тысячи наименований изделий. Несоответствие требованиям установлено в более чем 90% случаев. Это в основном продукция, ввозимая на территорию Беларуси из Китая, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана.

Как отметила начальник отдела, в основном на продукцию отсутствовали документы о подтверждении ее соответствия, не соблюдались требования безопасности. Так, в швейных, трикотажных изделиях для детей были выявлены низкие гигроскопичность и воздухопроницаемость материала. Значения были в 6–8 раз ниже установленных норм:

– В обуви в несколько раз меньше нормы оказалась прочность крепления деталей низа, а высота каблука в девичьих туфлях, наоборот, была превышена. В детской обуви были установлены нарушения в наличии подкладки из искусственной кожи в закрытой обуви, а также открытой пяточной части в обуви для детей до трех лет.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий, проведенных инспекцией Госстандарта, к реализации запрещена 1331 партия продукции на сумму более 250 тысяч рублей, выданы предписания и направлены рекомендации к устранению нарушений 87 субъектам хозяйствования. Составлены и направлены на рассмотрение в суд 140 протоколов об административном правонарушении. Выданы предписания об изъятии 67 наименований продукции. Запрещены к ввозу и обращению 40 наименований товаров, прекращено действие 27 документов об оценке соответствия на одежду и обувь импортного производства.