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  2. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота побывал на Дубровенском льнозаводе

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота побывал на Дубровенском льнозаводе

Сегодня вечером в Витебске торжественно откроется «Славянский базар». В мероприятиях Дня Союзного государства на фестивале, который пройдет в пятницу 17 июля, примет участие государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.

Помимо культурных мероприятий в программе пребывания Григория Алексеевича на Витебщине есть и экономическая составляющая. Сегодня утром, к примеру, он побывал в горпоселке Болбасово под Оршей, где в минувшем году заработал крупнейший в Беларуси мультимодальный промышленно-логистический комплекс «Бремино-Орша». А затем отправится на Дубровенский льнозавод – лучшее предприятие Витебщины в своей отрасли. Недавно на нем открыли новое хранилище, которое позволит качественно заготавливать до 12 тысяч тонн льнотресты. Григорий Рапота признался, что в Дубровно приехал для того, чтобы рассеять сомнения, существующие по поводу возможной союзной программы по льну:

– Мы несколько раз пытались ее возродить. В силу разных обстоятельств она не получает развития. Там есть объективные обстоятельства. К осуществлению программы «Лен» мы приступали несколько раз начиная с 2012 года. Была даже создана концепция. Но она не прошла экспертизу, прежде всего, Министерства экономики и финансов. Чтобы понять, будет ли иметь право на жизнь такое возможное взаимодействие в виде программы, я и приехал сюда.

На «Славянском базаре» Григорий Рапота примет участие в церемониях вручения премии Союзного государства в области литературы и искусства, специальных дипломов и призов Постоянного комитета Союзного государства, а также посетит Музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнёво», который находится под патронатом Посткома.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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