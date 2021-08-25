Госсекретарь Совбеза: аналитика должна стать дополнительным импульсом для дальнейшего устойчивого развития Беларуси

В ходе встречи с коллективом БИСИ Госсекретарь Совбеза назвал своевременным и мудрым решение Главы государства создать в феврале 2019 года эту национальную "фабрику мысли".– сказал Александр Вольфович.Несмотря на относительно небольшой временной период существования, институт занял достойное место в системе государственного управления, успешно инсталлировался в научно-экспертное сообщество страны. БИСИ наработал успешный опыт экспертного обеспечения государственной политики не только в традиционных СМИ, но и в средствах массовой коммуникации, виртуальном пространстве. В условиях роста потребности на качественный анализ (а не на псевдоаналитику) институт сумел сформировать высокопрофессиональный пул новых лидеров мнений и активно включился в процесс доведения объективной информации до общества.– отметил Госсекретарь Совбеза.Особое внимание Александр Вольфович обратил на успешное взаимодействие БИСИ с Государственным секретариатом Совета Безопасности, в первую очередь в вопросах изучения актуальных проблем национальной безопасности.Александр Вольфович выразил уверенность, что развитие в Беларуси мозговых центров, подобных БИСИ, должно стать логическим продолжением линии на расширение практики привлечения экспертов к выявлению болевых точек в обществе и поиск наиболее оптимальных путей решения проблемных вопросов.– подчеркнул Госсекретарь.После встречи с коллективом БИСИ в формате круглого стола Александр Вольфович обсудил с руководством БИСИ и ведущими аналитиками актуальные вопросы, связанные с рисками и вызовами национальной безопасности в контексте разработки новой редакции концепции национальной безопасности.Отдельной темой стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств – членов ОДКБ.– заявил Государственный секретарь Совета Безопасности.