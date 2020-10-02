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Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более 34 миллионов рублей

Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более 34 миллионов рублей. Об этом сообщил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, пишет БЕЛТА.


"Развернута масштабная работа по поддержке организаций, которые пострадали от кризисных явлений в мировой экономике. В рамках целого пакета указов предоставлены налоговые льготы и преференции около 47 тыс. субъектам хозяйствования и индивидуальным предпринимателям на общую сумму более BYN 34 млн. Принято около 8 тыс. решений о предоставлении арендных каникул, объем поддержки составил более BYN 30 млн", – отметил Роман Головченко. Госбанки прокредитовали под гарантии Правительства более 50 предприятий на сумму около BYN 700 млн, под гарантии местных органов власти – почти на BYN 100 млн.

Стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и соцобслуживания за работу в условиях COVID-19 составили BYN 325 млн.

По словам Премьер-министра, благодаря скоординированным действиям Правительства, Национального банка, других структур поддерживается макроэкономическая и финансовая стабильность, своевременно и в полном объеме выполняются внешние и внутренние обязательства государства.

"Потерпев неудачу в попытке политического блицкрига, определенные силы не оставляют попыток расшатать экономику страны, в том числе через социальные сети, Telegram-каналы. Перед новым составом Правительства Главой государства поставлены задачи, главная из которых – не допустить падения экономики. Эта задача выполнима только при соответствующем порядке, управляемости во всех сферах деятельности. И она выполняется", – сказал Роман Головченко.
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