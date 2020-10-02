Господдержка экономики в виде налоговых льгот и преференций на фоне пандемии составила более 34 миллионов рублей

, – отметил Роман Головченко. Госбанки прокредитовали под гарантии Правительства более 50 предприятий на сумму около BYN 700 млн, под гарантии местных органов власти – почти на BYN 100 млн.Стимулирующие выплаты работникам здравоохранения и соцобслуживания за работу в условиях COVID-19 составили BYN 325 млн.По словам Премьер-министра, благодаря скоординированным действиям Правительства, Национального банка, других структур поддерживается макроэкономическая и финансовая стабильность, своевременно и в полном объеме выполняются внешние и внутренние обязательства государства., – сказал Роман Головченко.