Госкорпорация пищевой промышленности может заработать уже в 2022 году

Об этом журналистам рассказал председатель концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, комментируя детали доклада Президенту. В частности, он уточнил, что соответствующий проект указа будет представлен в Совет Министров уже 1 сентября:



– Работа над созданием корпорации идет, это будет шагом вперед, я считаю. Президент этот вопрос поддержал, он поручил экономически рассчитать целесообразность, а также оценить, что будет иметь государство от такого решения. Корпорация позволит нам консолидировать силы, общими усилиями достичь более высоких результатов (получить более высокую рентабельность, прибыль). Кроме того, это даст возможность открывать крупные представительства в разных регионах мира, в том же Китае, где пока мы не можем открыть общее представительство.



По мнению Анатолия Бубена, создание корпорации позволит участникам еще эффективнее конкурировать на алкогольном и кондитерском рынках. Отвечая на вопрос, когда может появиться госкорпорация, руководитель концерна ответил так:



– Президент сказал: если это экономически будет целесообразно, то с нового года новая корпорация пищевой промышленности должна работать.