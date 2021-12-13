Госатомнадзор: рекомендации пост-миссии МАГАТЭ будут выполняться в полном объеме

Рекомендации пост-миссии МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) будут выполняться в полном объеме. Об этом заявила журналистам начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.







Напомним, сегодня в Беларуси завершается пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS). Визит длился с 5 по 13 декабря. Задача пост-миссии – обзор выполнения рекомендаций и предложений, данных в октябре 2016-го во время первого визита миссии IRRS. Команда экспертов состояла из 13 человек, представляющих компетентные организации Греции, Пакистана, России, США, Финляндии, Швейцарии, а также Международное агентство по атомной энергии. Руководитель пост-миссии – представитель Швейцарской федеральной инспекции по ядерной безопасности (ENSI) Джордж Шварц. С белорусской стороны с ними работали представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», Минприроды, Минздрава, МИД.





– Хочу поблагодарить МАГАТЭ за то, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, агентство смогло собрать команду экспертов, которые приехали к нам. В их числе специалисты самого агентства и руководящие работники, специалисты различных регулирующих органов стран – членов МАГАТЭ. Для нас это было огромным подспорьем с учетом того, что страна перешла на новую стадию – обеспечения ядерной и радиационной безопасности на этапе промышленной эксплуатации БелАЭС. Мы готовы были принять миссию, чтобы показать, какая работа была проделана, какие достигнуты результаты. По сути, чтобы отчитаться, как мы внедрили в практику, в нашу регулирующую инфраструктуру данные в 2016 году рекомендации, – отметила Луговская. – Мы очень удовлетворены работой миссии с учетом того, что для нас это не просто некая отчетная встреча. Это возможность пообщаться с очень компетентными специалистами в сфере регулирования ядерной и радиационной безопасности и наметить пути на дальнейшее усиление безопасности в этих вопросах.





Согласно предварительному отчету пост-миссии, из данных в 2016 году 25 рекомендаций полностью закрыты 22, из 20 предложений – 18.

– Выполнено 90 процентов. Но это не самоцель. Главное для нас – получить компетентное мнение и откорректировать наши дальнейшие действия с учетом того, что страна вступила в новую стадию – обеспечения ядерной и радиационной безопасности на этапе промышленной эксплуатации БелАЭС, – почеркнула Луговская. – Мы получили новые рекомендации, сверили векторы, и наша задача сейчас – выстроить работу так, чтобы завершить выполнение оставшихся с первой миссии рекомендаций и предложений в полном объеме. А также сформировать новое направление, новые мероприятия, которые позволят выполнять все наши функции в полном объеме на этапе уже эксплуатации атомной станции. Все рекомендации будут выполняться в полном объеме.

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