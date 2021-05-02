Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая

ОВЕН

Для большинства Овнов вся эта неделя — время благоприятное и ответственное. Так что начало мая посвятите не только задушевным контактам, но и поиску нужных связей, которые помогли бы вам крепче стать на ноги. Только в начале недели с теми, кто родился в марте, излишняя доверчивость или недальновидность способны сыграть злую шутку — привести к растратам или поставить под сомнение прежние достижения.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Для Тельцов первой декады мая неделя интересная, хотя и не очень‑то яркая, несмот­ря на отмечаемые дни рождения. Подойдите ответственно к этому периоду, так как события этих дней могут подсказать, как поступать в предстоящие 12 месяцев. А так как вы будете заняты своими собственными переживаниями, то настроение не будет располагать к тому, чтобы уделять излишнее внимание близким. Отчасти это и верно — пришла пора и о себе подумать. Остальные Тельцы найдут время для всех и для всего и будут этим весьма довольны.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Эта первая майская неделя, скорее всего, пройдет для рожденных до 12 июня по‑весеннему беззаботно. Тут возможны и признания в любви, и приятное душевное общение с родственниками, и дружеские контакты с друзьями. Но для Близнецов конца знака это ответственное время для карьеры. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы продержаться на плаву или подготовить почву для будущих побед. А они не за горами.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



РАК

Первые дни мая окунут июльских Раков в период удачи и благополучия. Сначала вас порадуют дружеские и семейные отношения и неожиданно сбывшиеся мечты. Ну а потом обнаружите, что разум и чувства находятся в таком согласии, что делаете вы только то, что получается блестяще и доставляет вам истинное удовольствие. Вот только родившимся в июне эта неделя все же подпортит настроение. Причем неприятность может прийти оттуда, откуда вы меньше всего ее ждете.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — пятница.







ЛЕВ

В эти дни августовские Львы могут ощутить некоторую дисгармонию в отношениях с людьми. То они будут вас раздражать, то вы слишком прямолинейно начнете выступать или что‑либо требовать, и тогда злиться станут они. И, разумеется, ни к чему хорошему это не приведет. А вот у родившихся в июле со вторника наступит благоприятное и ответственное время, и ни о чем другом, кроме карьеры, вы не должны и не имеете права думать. Готовьтесь к приятным переменам.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — понедельник.



ДЕВА

У родившихся в сентябре первая неделя мая пройдет на волне понимания и любви. Вам захочется побаловать своих близких не только вниманием, но и приятными сюрпризами и подарками. К тому же это еще и ответственный период. Как только появится лишняя минутка, начинайте строить планы. Похоже, что хотя бы половину из них скоро удастся осуществить. У августовских Дев дни не столь яркие, а во второй половине недели вообще возможны перегрузки и расстройства из‑за невозможности получить желаемое.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

Для октябрьских Весов эта неделя благоприятная. Ваше пробудившееся умение гипнотического влияния на людей можно будет опробовать на двух фронтах — и в деловой жизни, и в личной. Результаты вам понравятся. Но родившиеся в сентябре в эти дни должны избегать споров и дискуссий: в отношениях с людьми может преобладать негатив. И вряд ли вас утешит то, что в проигрыше останется и другая сторона.

Благоприятные дни — вторник, четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.



СКОРПИОН

На этой неделе ноябрьским Скорпионам не помешало бы немного расслабиться. Вы просто обязаны не взваливать на себя дополнительные обязательства и позволять себе почаще отдыхать. В конце недели желательно поберечься от возможных осложнений в плане отношений с близкими и в плане ухудшения здоровья. Тем более что все это вам под силу. Пока. Рожденных в октябре эта неделя порадует благоприятным стечением обстоятельств и майским настроением.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — понедельник.



