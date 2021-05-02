Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая

|
ОВЕН
Для большинства Овнов вся эта неделя — время благоприятное и ответственное. Так что начало мая посвятите не только задушевным контактам, но и поиску нужных связей, которые помогли бы вам крепче стать на ноги. Только в начале недели с теми, кто родился в марте, излишняя доверчивость или недальновидность способны сыграть злую шутку — привести к растратам или поставить под сомнение прежние достижения.
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов первой декады мая неделя интересная, хотя и не очень‑то яркая, несмотря на отмечаемые дни рождения. Подойдите ответственно к этому периоду, так как события этих дней могут подсказать, как поступать в предстоящие 12 месяцев. А так как вы будете заняты своими собственными переживаниями, то настроение не будет располагать к тому, чтобы уделять излишнее внимание близким. Отчасти это и верно — пришла пора и о себе подумать. Остальные Тельцы найдут время для всех и для всего и будут этим весьма довольны.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта первая майская неделя, скорее всего, пройдет для рожденных до 12 июня по‑весеннему беззаботно. Тут возможны и признания в любви, и приятное душевное общение с родственниками, и дружеские контакты с друзьями. Но для Близнецов конца знака это ответственное время для карьеры. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы продержаться на плаву или подготовить почву для будущих побед. А они не за горами.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
РАК
Первые дни мая окунут июльских Раков в период удачи и благополучия. Сначала вас порадуют дружеские и семейные отношения и неожиданно сбывшиеся мечты. Ну а потом обнаружите, что разум и чувства находятся в таком согласии, что делаете вы только то, что получается блестяще и доставляет вам истинное удовольствие. Вот только родившимся в июне эта неделя все же подпортит настроение. Причем неприятность может прийти оттуда, откуда вы меньше всего ее ждете.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
|
ЛЕВ
В эти дни августовские Львы могут ощутить некоторую дисгармонию в отношениях с людьми. То они будут вас раздражать, то вы слишком прямолинейно начнете выступать или что‑либо требовать, и тогда злиться станут они. И, разумеется, ни к чему хорошему это не приведет. А вот у родившихся в июле со вторника наступит благоприятное и ответственное время, и ни о чем другом, кроме карьеры, вы не должны и не имеете права думать. Готовьтесь к приятным переменам.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА
У родившихся в сентябре первая неделя мая пройдет на волне понимания и любви. Вам захочется побаловать своих близких не только вниманием, но и приятными сюрпризами и подарками. К тому же это еще и ответственный период. Как только появится лишняя минутка, начинайте строить планы. Похоже, что хотя бы половину из них скоро удастся осуществить. У августовских Дев дни не столь яркие, а во второй половине недели вообще возможны перегрузки и расстройства из‑за невозможности получить желаемое.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — среда.
ВЕСЫ
Для октябрьских Весов эта неделя благоприятная. Ваше пробудившееся умение гипнотического влияния на людей можно будет опробовать на двух фронтах — и в деловой жизни, и в личной. Результаты вам понравятся. Но родившиеся в сентябре в эти дни должны избегать споров и дискуссий: в отношениях с людьми может преобладать негатив. И вряд ли вас утешит то, что в проигрыше останется и другая сторона.
Благоприятные дни — вторник, четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.
СКОРПИОН
На этой неделе ноябрьским Скорпионам не помешало бы немного расслабиться. Вы просто обязаны не взваливать на себя дополнительные обязательства и позволять себе почаще отдыхать. В конце недели желательно поберечься от возможных осложнений в плане отношений с близкими и в плане ухудшения здоровья. Тем более что все это вам под силу. Пока. Рожденных в октябре эта неделя порадует благоприятным стечением обстоятельств и майским настроением.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — понедельник.
|
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя подарит декабрьским Стрельцам хорошее настроение от общения. Полное взаимопонимание и никаких претензий друг к другу — ну что еще надо? Да и с выполнением рабочих планов дела будут обстоять очень даже неплохо. Поэтому постарайтесь провести эти дни активно и сумейте совместить полезное с приятным. Только у родившихся в ноябре со вторника могут появиться проблемы и нестыковки.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.
КОЗЕРОГ
Если в апреле январские Козероги не смогли реализовать задуманное, то в мае можно будет наверстать упущенное. Причем с лихвой. Например, эта неделя будет наполнена душевным спокойствием, приподнятым настроением и любовью ко всему живому. Это весьма удачное время и для работы, и для любви. Родившиеся же в декабре с понедельника периодически то и дело будут натыкаться на непонимание или критику. И с кем бы вы думали? С самыми близкими.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев января это благоприятное время. Подобие семейной идиллии благотворно скажется не только на ваших отношениях с близкими, но и на работе. Даже не очень‑то огорчит тот факт, что за последнее время изрядно похудел ваш кошелек — чего не сделаешь ради своих любимых! А вот у родившихся в феврале в эти дни могут портиться семейные отношения, а результат воспитательных мероприятий натолкнет на мысль о полном отсутствии педагогического таланта.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — четверг.
РЫБЫ
Для рожденных в марте эта неделя светла и приятна. Вы не задумываясь одарите близких людей любовью и заботой, и сделаете все это от чистого сердца. Окружающие также щедро поделятся с вами своим вниманием. К тому же это весьма благоприятное время и для получения нужной информации. Только февральским Рыбам с четверга желательно вести более размеренную жизнь, так как в конце недели вы можете столкнуться с непониманием как результатом ваших поспешных действий и неразборчивых отношений.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — воскресенье.
Гороскоп на май 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы