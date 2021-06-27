Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля

ОВЕН

Вы останетесь вполне довольными тем, что в эти дни вам удастся завершить то скучное или неприятное дело, которое постоянно откладывалось. Не исключено также, что вы сможете отвертеться от того, что ну никак не хотелось бы делать. Но на выходные вы перестанете быть этаким баловнем судьбы, у которого все получается либо все сходит с рук. Домашние дела призовут вас к ответственности и долгу.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Глядя на Тельцов апреля и второй декады мая, можно будет подумать, что все они делают без особых усилий. Но не исключено, что в этот самый момент у вас будет идти напряженная работа по составлению планов, а то и по вынашиванию хитроумных интриг. Все это вы с успехом сможете реализовать с четверга, когда увеличится число контактов. Вот только Тельцам первой декады мая не стоит играть в подобные игры. В это время все может оборачиваться против вас.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



БЛИЗНЕЦЫ

Обстоятельства благоволят рожденным до 11 июня. Сейчас вы должны сориентироваться, на какой высоте вам стоит установить планку свершений, чтобы прыжок оказался достаточно высоким и в то же время чтобы не сбить эту самую планку завышенными амбициями и самомнением. Так что готовьте почву, соизмеряя желания со своими возможностями. И награду требуйте по совести. Рожденным в конце знака пока стоит повременить с планами — ваше время еще не пришло.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

На карьерном поприще в ближайшем будущем вас ожидают приятные перемены или удовлетворение амбиций и честолюбивых замыслов. Ну а пока вы с согревающей душу мыслью о том, что победа будет за вами, обязаны подыграть обстоятельствам. Взять лишнее задание или дополнительную работу — должно вой­ти в привычку, если хотите показать, что болеете за общее дело как никто другой. Выходные великолепны. Тут уж вы станете лидером и объектом восхищения для близких и друзей.

Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.







ЛЕВ

Неделя благоприятная для Львов июля. Если, конечно, не считать того, что окружающие загрузят вас своими проблемами, как только заметят, что вы ловко разобрались со своими. Но добрые дела на этот раз зачтутся. Августовские Львы должны действовать от обратного. Эти дни вынудят вас следовать непростым тенденциям, тратя при этом много сил и времени. Особенно это актуально для рожденных в первой декаде августа.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.



ДЕВА

Неблагоприятная неделя для Дев августа и второй декады сентября. Ваше мнение может отвергаться даже до того, как вы успеете высказать его до конца. Вы тоже, конечно, будете хороши — сразу обида, гнев или критика. Вам стоит взять ситуацию под контроль. Ищите компромиссы. А вот для Дев середины знака это перспективное время нужно использовать с максимальной выгодой. И обстоятельства, и окружающие будут на вашей стороне.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник, среда, четверг.



ВЕСЫ

Эту неделю вы должны провести ответственно, а не в развлечениях. Дело в том, что в этот период у вас имеется хорошая возможность внести в свою жизнь весомые изменения, связанные с карьерой или любовью. Конечно, приятнее выбрать последнее. Никто и не спорит — сколько можно, особенно летом, забивать голову работой да карьерой. И все же, может, стоит попробовать использовать предоставленный шанс?

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — пятница.



СКОРПИОН

У Скорпионов октября и второй декады ноября в эти дни сил хватит на пятерых, хотя дел тоже найдется предостаточно. Но вам-то сейчас и не такие трудности по плечу. Ну а если вы находитесь в отпуске, то пришло время направить все помыслы на заботу о здоровье, даже если чувствуете себя отменно. К сожалению, у Скорпионов середины знака эти дни чреваты срывами и, как следствие, ссорами и конфликтами, причем там, где в другое время их проще простого избежать. Будьте благоразумны и не поддавайтесь плохому настроению.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



