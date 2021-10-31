Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября

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ОВЕН
Апрельских Овнов ждут приятные сюрпризы, новые знакомства и неожиданные выгодные предложения. Ко всему произошедшему в эти дни следует отнестись очень внимательно. Нечто необычное может повлечь за собой кардинальные перемены. И у тех, кто не побоится рисковать и готов сделать неординарные шаги, есть все шансы преуспеть, взлететь или покорить. У родившихся в марте будни не столь продуктивные, поэтому стоит разумнее подходить к планированию дел на это время.
Благоприятные дни — суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.
ТЕЛЕЦ
Неделя не из легких для Тельцов апреля и первой декады мая. Не исключено, что вас станут преследовать неприятные стечения обстоятельств и непонимание со стороны окружающих. Так что не стоит лишний раз навязывать свое общество тем, с кем ваши отношения и так натянуты. У остальных Тельцов неделя более благоприятна. В общении установится взаимопонимание, дела пойдут неплохо.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасная неделя для родившихся в мае и в первой декаде июня. Трудолюбие и дисциплина сделают свое дело, и вы не останетесь без особой награды и должного признания на работе. Трудовые подвиги не помешают устраивать и личные дела. А остальным Близнецам вряд ли удастся избежать размолвок и претензий, да и здоровье может подкачать в начале и в конце недели.
Благоприятные дни — вторник, среда, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
РАК
Для Раков июня и первой декады июля неделя благоприятная. Но, похоже, ваши мысли станут витать далеко от дел. Они устремятся в романтико‑лирическом направлении. Однако вы не пожалеете, если посвятите любимым большую часть своего времени, — положительные эмоции дадут вам заряд энергии и молодости. И лишь те, чью работу можно отнести к разряду творческих, должны быть начеку: не просмотрите свою Музу — она намеревается погостить у вас. А вот родившиеся после 13 июля в первой половине недели должны избегать любого перенапряжения, так как это может негативно отразиться на многих сферах жизни.
Благоприятные дни — четверг.
Неблагоприятные дни — вторник.
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ЛЕВ
Родившимся в июле и первой декаде августа неплохо было бы переждать эту неделю в каком‑нибудь укромном уголке, чтобы не смогли до вас добраться ни неприятности, ни недоброжелатели. А если учесть, что в этот период сами вы, не задумываясь о последствиях, готовы будете броситься в бой, то, как видите, уединение — самый удобный способ миновать грозу. Остальные Львы до пятницы поведут себя так, что ни у кого не возникнет мысли перечить вам. Но в выходные нужно быть начеку, поскольку и вы станете не застрахованы от неблагоприятных стечений обстоятельств.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ДЕВА
Удачная неделя для Дев августа и первой декады сентября. В этот период вы получите возможность продвинуться вперед в делах карьеры. Прислушивайтесь к словам начальства и держите нос по ветру. Не исключено также, что в делах любовных вы встретите свой идеал либо сами станете таковым для кого‑то. У остальных Дев в делах семейных периодически станут возникать нестыковки.
Благоприятные дни — понедельник.
Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.
ВЕСЫ
Поскольку в эти дни вы почувствуете себя бодрее и энергичнее, чем обычно, то вам следует направить избыток сил на какое‑нибудь стоящее дело. Рекомендуется заняться финансами, поскольку при умелой постановке дела эта неделя может оказаться весьма прибыльной. Неплохо также пройдут мероприятия по наведению мостов с теми, в союзе с кем вы заинтересованы.
Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота, воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
СКОРПИОН
Те, кто родился в ноябре, ловите удачу, пока она как синяя птица будет в эти дни кружить над вами! Октябрьским же Скорпионам начало недели может принести ухудшение самочувствия и беспокойство, а общение заставит нервничать и переживать. Держите себя в руках. И еще, постарайтесь не давать обещаний — выполнить их вам, скорей всего, не удастся. К выходным положение улучшится и кое‑что даже удастся исправить.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — вторник.
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СТРЕЛЕЦ
Стрельцы ноября и второй декады декабря в эти дни сумеют направить все свои силы точно в цель. Это позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела, творческие порывы непременно принесут отдачу, а инициатива не останется незамеченной. В личной жизни вы также способны со всей серьезностью рассматривать возникающие проблемы. А Стрельцам середины знака пока придется довольствоваться малым, так как обстоятельства будут явно не на вашей стороне.
Благоприятные дни — вторник.
Неблагоприятные дни — воскресенье.
КОЗЕРОГ
Не все, что вы запланируете на эти дни, сложится так, как вы рассчитываете. У рожденных до 10 января многое получится куда лучше! Фортуна явно решила вас приятно разыграть, припрятав подарки там, где вы и не надеялись их найти. Особенно порадуют отношения с близкими и друзьями. Только Козероги второй декады января должны повременить с реализацией своих задумок и планов, так как надеясь на одно, вы получите другое, причем явно не то, что хотели.
Благоприятные дни — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВОДОЛЕЙ
Родившихся в январе и в первой декаде февраля ни на минуту не должно покидать чувство ответственности. Вам не единожды придется доказывать, что вы достойны занимаемой должности, а ваши промахи и ошибки — явление временное и случайное. Близкие также не преминут возложить на вас свои заботы в надежде, что именно вы сумеете с ними разобраться. У остальных Водолеев неделя благоприятная, а кого‑то даже ждут великие свершения!
Благоприятные дни — вторник.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
РЫБЫ
Рыб февраля и первой декады марта многое в эти дни будет устраивать и пойдет довольно удачно, начиная от объяснения в любви и заканчивая выгодными предложениями на работе. От вас же требуется проявить повышенную активность, и все доводить до победного конца, и тогда вы получите на руки все подарки судьбы, предназначенные вам на этот период. У остальных Рыб неделя не столь благоприятная. Не исключены проблемы на работе или в семейных отношениях.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
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