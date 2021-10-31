Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября

ОВЕН

Апрельских Овнов ждут приятные сюрпризы, новые знакомства и неожиданные выгодные предложения. Ко всему произошедшему в эти дни следует отнестись очень внимательно. Нечто необычное может повлечь за собой кардинальные перемены. И у тех, кто не побоится рисковать и готов сделать неординарные шаги, есть все шансы преуспеть, взлететь или покорить. У родившихся в марте будни не столь продуктивные, поэтому стоит разумнее подходить к планированию дел на это время.

Благоприятные дни — суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.



ТЕЛЕЦ

Неделя не из легких для Тельцов апреля и первой декады мая. Не исключено, что вас станут преследовать неприятные стечения обстоятельств и непонимание со стороны окружающих. Так что не стоит лишний раз навязывать свое общество тем, с кем ваши отношения и так натянуты. У остальных Тельцов неделя более благоприятна. В общении установится взаимопонимание, дела пойдут неплохо.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасная неделя для родившихся в мае и в первой декаде июня. Трудолюбие и дисциплина сделают свое дело, и вы не останетесь без особой награды и должного признания на работе. Трудовые подвиги не помешают устраивать и личные дела. А остальным Близнецам вряд ли удастся избежать размолвок и претензий, да и здоровье может подкачать в начале и в конце недели.

Благоприятные дни — вторник, среда, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



РАК

Для Раков июня и первой декады июля неделя благоприятная. Но, похоже, ваши мысли станут витать далеко от дел. Они устремятся в романтико‑лирическом направлении. Однако вы не пожалеете, если посвятите любимым большую часть своего времени, — положительные эмоции дадут вам заряд энергии и молодости. И лишь те, чью работу можно отнести к разряду творческих, должны быть начеку: не просмотрите свою Музу — она намеревается погостить у вас. А вот родившиеся после 13 июля в первой половине недели должны избегать любого перенапряжения, так как это может негативно отразиться на многих сферах жизни.

Благоприятные дни — четверг.

Неблагоприятные дни — вторник.





ЛЕВ

Родившимся в июле и первой декаде августа неплохо было бы переждать эту неделю в каком‑нибудь укромном уголке, чтобы не смогли до вас добраться ни неприятности, ни недоброжелатели. А если учесть, что в этот период сами вы, не задумываясь о последствиях, готовы будете броситься в бой, то, как видите, уединение — самый удобный способ миновать грозу. Остальные Львы до пятницы поведут себя так, что ни у кого не возникнет мысли перечить вам. Но в выходные нужно быть начеку, поскольку и вы станете не застрахованы от неблагоприятных стечений обстоятельств.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ДЕВА

Удачная неделя для Дев августа и первой декады сентября. В этот период вы получите возможность продвинуться вперед в делах карьеры. Прислушивайтесь к словам начальства и держите нос по ветру. Не исключено также, что в делах любовных вы встретите свой идеал либо сами станете таковым для кого‑то. У остальных Дев в делах семейных периодически станут возникать нестыковки.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.



ВЕСЫ

Поскольку в эти дни вы почувствуете себя бодрее и энергичнее, чем обычно, то вам следует направить избыток сил на какое‑нибудь стоящее дело. Рекомендуется заняться финансами, поскольку при умелой постановке дела эта неделя может оказаться весьма прибыльной. Неплохо также пройдут мероприятия по наведению мостов с теми, в союзе с кем вы заинтересованы.

Благоприятные дни — понедельник — среда, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Те, кто родился в ноябре, ловите удачу, пока она как синяя птица будет в эти дни кружить над вами! Октябрьским же Скорпионам начало недели может принести ухудшение самочувствия и беспокойство, а общение заставит нервничать и переживать. Держите себя в руках. И еще, постарайтесь не давать обещаний — выполнить их вам, скорей всего, не удастся. К выходным положение улучшится и кое‑что даже удастся исправить.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — вторник.



