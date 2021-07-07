Гороскоп на 9 июля

Овен
Сегодня не стоит слишком отделяться от коллектива. Если Вы захотите каким-то образом отличиться, то не стоит спешить, все равно этого сделать не удастся. Вполне возможно обострение хронического заболевания. Не рекомендуются тяжелый физический труд и перенапряжение. В кругу друзей или членов семьи Вы найдете покой и комфорт.
Телец
В результате того, что Вы справитесь с трудностями предыдущих дней, Вам удастся заметно улучшить материальное положение и отношения с близкими людьми. Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Возможно даже серьезное предложение от любимого человека.
Близнецы
Сегодня Вы можете справиться со всеми делами, за какие бы ни взялись. Находчивость и способность глядеть опасности в глаза помогут Вам выбраться из самых сложных ситуаций. Действуйте так, как подсказывает Вам интуиция. Возможно, что близкие родственники попросят Вас о помощи, не оставляйте это без внимания.
Рак
День может быть полон неожиданностей, как приятных, так и не очень. Работа потребует от Вас концентрации внимания и организованности. Не рекомендуются крупные траты. В семье вероятно полное взаимопонимание.
Лев
Могут сбыться самые неприятные предчувствия: травля, преследование, столкновения с опасностью. Будьте осторожны в словах и поступках. Не участвуйте в сомнительных мероприятиях. Не принимайте приглашения малоизвестных людей. Исключите гнев, агрессию. Во всем придерживайтесь меры.
Дева
День пройдет достаточно напряженно. Вам будет трудно сохранять спокойствие. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде, желательно посещение бассейна.
Весы
У Вас появится желание работать, возрастет активность. Определитесь, в каком направлении жизнедеятельности Вы должны прилагать усилия. С детьми не будьте слишком напористы и строги.
Скорпион
Возможно, Вам предложат выгодное дело. Но не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными неприятностями в отношениях с людьми. Во второй половине дня вероятны ухудшение самочувствия, ощущение тревоги и нехорошие предчувствия.
Стрелец
Сегодня для Вас предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Не ждите участия и помощи. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние хлопоты. При соблюдении рекомендаций к концу дня вероятно установление равновесия.
Козерог
В первой половине дня возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Можно избежать конфликтных ситуаций, проявив проницательность и мудрость. Проведите вторую половину дня в тесном семейном кругу. Это сделать просто необходимо – Вы начинаете отдаляться от семьи.
Водолей
Сегодня Вам предстоит приспосабливаться к новым обстоятельствам, проявлять то хладнокровие, то страстность. Необходим творческий подход к делу. Впереди у Вас долгожданная встреча с понимающим Вас человеком.
Рыбы
В этот день Ваш энергетический потенциал будет расти. Хотя возможны некоторые трудности, но серьезного влияния на ход дела они не окажут. Отношения между супругами станут особенно нежными и близкими. Вы почувствуете, что нужны друг другу.
Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
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