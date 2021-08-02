Гороскоп на 4 августа

Овен
Сегодня вполне вероятны успешная коммерческая деятельность, приятное известие, которое может на многое повлиять и в корне изменить нынешнее положение. Сегодня следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. В личной жизни не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения.
Телец
Возможны резкие смены настроений. Ваше честолюбие может перейти в упрямство, энергичность – во внутреннее напряжение, а внешняя активность – в натянутость отношений с окружающими.
Близнецы
Начало дня связано с раздражением и раздвоением чувств. Вторая половина дня испытает вас на твердость, честность и умение достигать согласия. Постарайтесь сдерживать себя во всем, и тогда этот день не оставит неприятных воспоминаний.
Рак
Прежде чем начинать новые дела, попробуйте завершить старые. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах.
Лев
Позитивные процессы могут затормозиться. В кругу семьи не исключены взаимные упреки. Благодаря вашей дипломатичности и умению найти компромисс вы сможете справиться с кознями неприятелей и избежать конфликтов с близкими людьми.
Дева
Благоприятный день для судебных дел, сделок, заключения договоров. Вам будет легко сконцентрироваться на главном, проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в реальность. Вы сможете легко объединить в себе желание обновления с трезвым рассудительным взглядом на вещи.
Весы
У вас накопилось много домашних дел, однако откажитесь от них в первой половине дня. Посвятите день прогулкам и небольшим путешествиям или займитесь самообразованием. Не делайте окончательных выводов. Окружите любовью и вниманием свою половинку, то же самое вы получите в ответ.
Скорпион
День начала перемен. Возможны предложения о смене работы. Успешны коммерческая деятельность и рискованные предприятия. Вы можете добиться успехов в индивидуальном творчестве. У близких людей вы найдете понимание и поддержку.
Стрелец
Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища. Возможен успех в финансовых операциях. Однако не стоит принимать далеко идущих планов, нельзя отказывать в помощи окружающим.
Козерог
Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Мужчины должны уделить побольше внимания своим женщинам – матери, жене, дочери, сестре. Однако к вечеру может вспыхнуть временная неудовлетворенность всем.
Водолей
Вы можете почувствовать неудовлетворение, скуку и раздражительность. Велика вероятность споров и ссор. Вам следует обратить внимание на свои отрицательные качества – упрямство, самоуверенность, двуличность и холодный расчет в отношении к близким людям – и постараться смягчить их.
Рыбы
Спокойный день. Задуманное будет осуществляться. Все важные решения и начало новых дел нужно отложить на другой день. Необходимо спокойно трудиться, в результате вы сможете обрести ясность в доселе непонятных вам вопросах.
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