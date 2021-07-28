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Гороскоп на 30 июля


Овен

Сбавьте темпы работ, приведите в порядок документацию. Расслабьтесь и живите спокойной, тихой жизнью, цените ее маленькие радости. В личной жизни предполагается полная гармония, но будьте готовы к резкому повороту судьбы в скором будущем.

Телец

Начатая работа потребует чрезмерного напряжения сил, способности быстро принимать решения, умения скрывать свои планы. Несмотря на эмоциональные перегрузки, вы сможете преодолеть все препятствия. Вам поможет нестандартный подход к делу и новизна мышления. В результате победы вас ожидает улучшение во всех сферах деятельности.

Близнецы

Ваша энергия удвоится, и вы сумеете самореализоваться как творческая личность. День обещает быть насыщенным интересными событиями в личной жизни. Единственная неприятность будет связана с вашим здоровьем. Ослабление сил организма будет основой возникших заболеваний. Комплекс общеукрепляющих и оздоровительных мероприятий заметно улучшит ваше самочувствие.

Рак

Внимательно отнеситесь к отношениям с окружающими людьми. Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких. Не предпринимайте поездок. Автолюбители должны быть особенно внимательны на дорогах.

Лев

Смелые решения можно будет осуществить, но желаемого результата они не принесут. Многие ошибки явятся следствием игнорирования вами советов старших. Вам, конечно, трудно допустить, что они мудрее вас, но тем не менее это так.

Дева

Возможны легкое недомогание, простуда. Вторую половину дня проведите дома. Рекомендуются общие профилактические, оздоровительные мероприятия. Внимательно отнеситесь к питанию, оно должно быть рациональным.

Весы

Разочарования будут переноситься с трудом и с возрастающим озлоблением. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Не рекомендуется заниматься самоедством и винить себя во всем. Вам необходим отдых.

Скорпион

Постарайтесь быть экономнее и держать под контролем финансовое семейное положение. Поездки рекомендуется отложить. У пожилых и ослабленных людей возможны резкое ухудшение состояния, обострение заболеваний.

Стрелец

Вы можете быть подвергнуты искушениям. Чувства будут интенсивны, переменчивы, настроение неровное, а желание развлечься будет перемежаться с боязнью непредвиденных негативных ситуаций. Постарайтесь не изменять своим принципам и взглядам.

Козерог

Сегодня вам будет нелегко в кругу собственной семьи. Ваш критический и подозрительный взгляд на мир может сделать вас непривлекательным. Если вы не будете себя контролировать, то можете оказаться в горьком одиночестве. Научитесь прощать другим слабости, так как вы тоже несовершенны.

Водолей

Благоприятный день для отдыха, встреч, уютных семейных праздников. Постарайтесь найти в себе силы и время отойти от дел. Ваши оптимизм и проницательность не перестанут удивлять близких. Не исключено также, что вы найдете новых друзей, общение с которыми значительно обогатит ваш внутренний мир. Дети порадуют своими успехами.

Рыбы

Все проявления чувств гармонизированы, восстанавливаются стабильность и душевное равновесие. Гороскоп на сегодня рекомендует трезво оценить достоинства партнеров и не принимать миражи за действительность. Вероятно, ваша приверженность традициям и нежелание менять привычки оттолкнут некоторых знакомых, однако уберегут вас от многих неприятностей.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


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