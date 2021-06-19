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Гороскоп на 21 июня


Овен

Ваши дела могут продвигаться медленно, так как Вы натолкнетесь на непреодолимые препятствия. Возникнут противоречия между желаемым и возможным, что приведет к некоторой раздражительности. Вы можете испытывать снижение настроения и ухудшение самочувствия.

Телец

День отмечен повышенной деловой активностью. Вы можете почувствовать необходимость улучшить свое материальное положение, выступить в роли лидера в финансовых и деловых отношениях. Это позволит Вам значительно улучшить свое положение, расширить партнерские рамки. В супружеских парах вероятны взаимопонимание и нежность.

Близнецы

Возможно, что Вы почувствуете помощь и поддержку высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать эйфорию, некоторые могут впасть в заблуждение. Нельзя бездействовать, помощь получает только деятельный и активный человек. Важно сконцентрировать свое внимание на детях – они также нуждаются в поддержке. 

Рак

Сегодня не исключены упаднические настроения. Скажутся усталость и перенапряжение предыдущих дней. Будьте предельно внимательны с коллегами и членами семьи, следите за своими словами. Вы можете задеть их самолюбие, вызвать ревность или зависть, что неблагоприятно скажется на Вашем положении. Все принимаемые решения тщательно обдумывайте.

Лев

Возможно долгожданное известие, которое изменит Ваше мировоззрение. Может быть, Вам придется сменить место работы или жительства. Для женщин-Львов вероятна смена партнера, хотя сделать это им будет нелегко. Преодолев напряжение, Вы сможете собраться, привести к равновесию чувства и мысли и реально оценить обстановку. Не стоит назначать на этот день встречи или приглашать гостей.

Дева

Благоприятный день для удачного завершения дел. Но Вы получите признание только в том случае, если Ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Вы можете почувствовать поддержку свыше, что придаст Вам уверенности в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами. Необычное восприятие мира усилит оптимистическое настроение.

Весы

Возможно, что Вам придется с головой окунуться в деловую деятельность, где ожидаются свои взлеты и падения. Несмотря на все тяжести, помехи и испытания на Вашем пути, возможен большой успех. Ваши чувства могут приобрести необыкновенную остроту. Они снимут создавшееся напряжение, переведя его в эмоциональное русло.

Скорпион

Сегодня появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки. Постарайтесь выработать в себе терпимое и доброжелательное отношение к окружающему миру. Иначе со временем сарказм и нервная реакция на все, что против Вашей воли, сделают Вас невыносимым. Сегодня не исключены проблемы со здоровьем.

Стрелец

День благоприятный для серьезных деловых переговоров, подписания важных договоров, поездок в интересах бизнеса. Постарайтесь использовать все возможности для достижения успеха во всех начинаниях. Ваши здоровье и трудоспособность будут находиться сегодня на высоте, несмотря на то, что нагрузки значительно увеличатся.

Козерог

День благоприятный для интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями и трезвым расчетом. Ваши жизненные силы сильно возрастут, Вам будет легко оценить положение вещей. Но чрезмерное самодовольство может осложнить отношения с окружающими. Смирите гордыню и поступайте согласно общим целям.

Водолей

Возможно, что тяжелые мысли и предчувствия не дадут Вам сегодня расслабиться. Смятение чувств способно навредить Вашей репутации и осложнить отношения с близкими. Будьте внимательны к своим любимым. Для успеха Вам понадобятся покой, терпение и хладнокровие.

Рыбы

Мышление, чувства, поступки будут проявляться сильно и гармонично. Вы можете оказаться в новой ситуации, но сориентироваться Вам будет легко. Благодаря сочетанию возросшей интуиции с трезвым расчетом возможны успехи в искусстве, личной и деловой жизни.

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