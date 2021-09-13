Гороскоп на 15 сентября





Овен



День благоприятен для Овнов творческих профессий. Сегодня они смогут реализовать свои замыслы или уладить проблемы, связанные с ремонтом квартиры или благоустройством дома. Любая покупка будет удачной.

Телец

День благоприятный для коммерческой деятельности. Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Противопоказаны импульсивность и поспешность в принятии решений. Досадные недоразумения с близкими людьми закончатся не в вашу пользу.

Близнецы

Противоречивый день. Женщины-Близнецы смогут ощущать себя на высоте во всех отношениях. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел или новое увлечение. Ваше обаяние покорит окружающих. Мужчинам-Близнецам следует определить границы своих возможностей. Вкус к экстравагантным поступкам может отрицательно сказаться на усилиях последнего времени.

Рак

Сегодня вы сможете с невероятной легкостью добиться того, что раньше казалось недоступным. Не исключено, что вы получите финансовую поддержку от родителей, друзей или партнеров. Звезды рекомендуют разумно перегруппировать силы, чтобы довести до конца начатое дело.

Лев

Замыслы этого дня могут в скором времени воплотиться в жизнь. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

Дева

Благоприятный день для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Не выпускайте инициативу из своих рук – проявите свойственные вам напористость и целеустремленность. Сегодня могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали. Во второй половине дня существует вероятность конфликтной ситуации в семье.

Весы

Благоприятный день, особенно для мужчин-Весов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Весы могут быть обмануты в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Скорпион

Благоприятный день для Скорпионов, занимающихся учебой или творчеством. Сегодня вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели. Не стоит торопить события или идти на риск. Медленное, но неуклонное движение к цели принесет успех.

Стрелец

Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях.

Козерог

Жизненный потенциал на высоком уровне. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Водолей

Дней отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения – они принесут выгоду.

Рыбы

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Во второй половине дня возможны ошибки в работе, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, вам нужно критичнее оценивать свои поступки.

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