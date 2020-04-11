«Городея» неожиданно обыграла минское «Динамо» в очередном матче ЧБ по футболу

«Городея» весьма неожиданно одолела на своем поле минское «Динамо» в очередном матче четвертого тура ЧБ по футболу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол с пенальти на 14-й минуте забил Сергей Архипов.
В первом и втором турах «Городея» и минское «Динамо» проиграли своим соперникам, в третьем — опять же синхронно победили. Но сегодня параллельный ход команд по дистанции чемпионата страны прервался. «Городея» одержала вторую викторию подряд, а вот динамовцы в очередной раз в этом сезоне разочаровали своих болельщиков.
Поединок, прошедший в городском поселке в Несвижском районе, носил упорный характер и, пожалуй, мог завершиться с любым исходом. Однако удача улыбнулась «сахарной» команде, завоевавшей три очка благодаря реализованному Архиповым пенальти.
«Динамо», разумеется, пыталось спасти хотя бы ничью. Но сделать этого не смогло, чему в немалой степени помешала недисциплинированность «бело-синих» и, в частности, Данило, который схлопотал две желтых карточки и был удален с поля на 64-й минуте. Атаковать в численном меньшинстве подопечным Сергея Гуренко, конечно, было тяжело. И в результате они так и не смогли хотя бы один раз взломать оборонительные порядки «Городеи».
Ранее завершились еще три матча четвертого тура ЧБ. «Неман» разошелся миром с «Белшиной» (1:1). «Слуцк» сыграл вничью с «Витебском» (1:1). А РЦОР-БГУ потерпел первое поражение в сезоне, уступив в Жодино местному «Торпедо-БелАЗу» (0:2).
Завтра свои матчи проведут все медалисты прошлогоднего первенства. Брестское «Динамо» примет «Ислочь». БАТЭ постарается прервать череду неубедительных результатов в гостевой игре против «Минска». А «Шахтер» проэкзаменует «Смолевичи». В понедельник, 13 апреля, четвертый тур зароется поединком между «Славией» и «Рухом».
Турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Торпедо-БелАЗ» — 9 очков (4 матча), 2. РЦОР-БГУ — 9 (4), 3. «Слуцк» — 7 (4), 4. «Витебск» — 7 (4), 5. «Минск» — 6 (3), 6. «Ислочь» — 6 (3), 7. «Славия» — 6 (3), 8. «Городея» — 6 (4), 9. «Неман» — 5 (4), 10. «Шахтер» — 4 (3), 11. «Динамо» (Брест) — 4 (3), 12. БАТЭ — 3 (3), 13. «Рух» — 3 (3), 14. «Динамо» (Минск) — 3 (4), 15. «Смолевичи» — 1 (3), 16. «Белшина» — 1 (4).
Фото: vk.com/gorodeyafc
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«Городея» неожиданно обыграла минское «Динамо» в очередном матче ЧБ по футболу
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