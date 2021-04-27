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Города Японии отказываются от приема олимпийцев

Некоторые населенные пункты Японии отказываются от планов по размещению олимпийских команд в преддверии Игр в Токио. Причина кроется в дорогостоящем обеспечении мер безопасности в связи с коронавирусом, передает агентство AFP.


Соглашения о приеме спортсменов и официальных лиц Олимпиады подписали более 500 муниципалитетов Японии. Но есть населенные пункты, которые не стремятся этого делать. Дело в том, что жителям данных городов придется избегать любых физических контактов, а также на время прекратить посещение школ и тренировок на открытом воздухе. Еще одной причиной несогласия с приемом гостей стали большие затраты на их размещение, которые будут покрываться из бюджетов этих районов.

Отмечается, что не все власти населенных пунктов отказываются от своих планов. Например, в городе Цуруока в северной префектуре Ямагата разместят несколько десятков олимпийских и паралимпийских атлетов из Германии и Молдовы, а в Тоттори примут команды Ямайки по плаванию, гимнастике и гребцов-паралимпийцев. Атлеты будут находиться только в своих городках, а передвигаться – по обозначенным маршрутам, избегая контактов с местным населением.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа.

Фото: dw.com
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