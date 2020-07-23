«Гордость ЗА Беларусь» вышла на улицы городов: говорит и показывает «СБ. Беларусь сегодня»

В январе 2020 года газета «СБ. Беларусь сегодня» начала необычный и во многом уникальный проект «Гордость ЗА Беларусь» с руководителем Аналитического центра ЕсооМ, членом Общественно-консультативного совета при Министерстве образования, членом правления Союза писателей Беларуси Сергеем Мусиенко. С нынешней недели с данным проектом могут познакомиться не только читатели газеты и посетители портала sb.by, но и все жители и гости крупных городов Беларуси.

В основе авторской задумки Сергея Мусиенко – этапы построения независимой и суверенной Беларуси через все стадии жизни рядового белорусского гражданина. Эти этапы построены на основе сухих цифр статистики, авторитетных мнений и непреложных фактов, а также данных многолетних социологических исследований, проводимых Аналитическим центром ЕсооМ.

На днях проект «Гордость ЗА Беларусь» шагнул за пределы газеты, став доступным для каждого. Сперва жители Витебска, теперь Минска, а вскоре Гродно и других городов могут ознакомиться с достижениями нашей страны, не отходя от газетного киоска. Начальник управления торговли и маркетинга РУП «Белсоюзпечать» Александр Дмитриенко сообщает:

– В Минске эти плакаты стали появляться со среды. Всего их до конца этой недели будет 50 штук. Прежде всего они будут размещаться на торговых павильонах «Белсоюзпечати», расположенных в наиболее людных местах белорусской столицы – по проспектам Независимости и Победителей, а также на улице Немига.

Впоследствии же, поделился с нами творческими планами руководитель Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко, по итогам этого газетного проекта будет издана отдельная книга:

– В настоящее время ведутся переговоры на этот счет с крупнейшим книготорговым предприятием страны – ОАО «Белкнига». Кроме того, совместно с Президентской библиотекой Беларуси мы готовим обширную выставку-презентацию в Доме книге «Светоч» на столичном проспекте Победителей, в ходе которой убедительно, объективно и доступно расскажем о достижениях нашей страны, достигнутых за годы независимости.

Завтра на страницах «СБ. Беларусь сегодня» – очередной, 26-й по счету выпуск проекта «Гордость ЗА Беларусь», посвященный теме промышленности, в частности транспортного машиностроения.