Инцидент произошел в областном центре на главной площади имени В. И. Ленина 16 августа. Неизвестные с помощью механизма спустили Государственный флаг Беларуси. После чего 24-летний горожанин вместе с другими лицами использовал слесарные инструменты, чтобы установить на флагштоке другое полотнище, не являющееся атрибутом государственной власти.
В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.
– После изучения представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Гомеля назначил обвиняемому 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, – сообщает служба информации прокуратуры Гомельской области.
Свою вину на суде горожанин не признал.
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Гомельчанин получил два года ограничения свободы за съем Госфлага и замену его другим
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Фото: Виталий ГИЛЬ