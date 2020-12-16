Гомельчан 16 декабря приглашают на электронную ярмарку вакансий

С 10:00 до 12:00 соискатели работы смогут ознакомиться с вакансиями на предприятиях, в организациях, учреждениях города, получат возможность прямого диалога с нанимателем в онлайн-режиме, а также смогут передать представителю нанимателя свое резюме.В ярмарке примут участие два предприятия. Первое – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». Оно входит в состав холдинга «Гомсельмаш» и занимается производством сельскохозяйственных машин, отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, машиностроительного крепежа (болты, гайки, шпильки, заклепки, оси и т. д.), литейной оснастки, нестандартного оборудования, холодновысадочного инструмента и штампов. Данный наниматель представит 63 вакансии – требуются водитель-испытатель, заливщик металла, земледел, инженер-технолог, кладовщик, кузнец-штамповщик, маляр, мастер, машинист крана, модельщик по деревянным моделям, наждачник, огнеупорщик, оператор металлорежущих станков-автоматов, плавильщик металла и сплавов и др.Второй участник электронной ярмарки вакансий в областном центре – филиал «Автобусный парк № 1» ОАО «Гомельоблавтотранс». Это многопрофильное автотранспортное предприятие, выполняющее все виды автомобильных перевозок, с хорошей производственной базой, современным подвижным составом, высококвалифицированными водителями и специалистами. Оно занимает территорию 14,56 га, а также имеет четыре обособленных подразделения вне Гомеля – производственные участки в г.п. Уваровичи, Чечерске, Корме и базу отдыха «Днепровские сосны» в Речицком районе. Также на балансе предприятия находятся объекты социальной сферы. В настоящее время этому нанимателю требуются водитель автомобиля, кондуктор, медицинская сестра-специалист, повар, слесарь по ремонту автомобилей – всего 23 вакансии.Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.