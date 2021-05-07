«Гомель» разгромил «Слуцк» в игре чемпионата Беларуси по футболу

Выступление «Гомеля» на стартовом отрезке турнира стало главным сюрпризом со знаком плюс. И сегодня симпатичный коллектив Ивана Биончика, как говорится, закрепил эффект.По итогам первого тайма на табло стадиона «Центральный» высвечивался ничейный счет – 1:1. Но во второй половине игры хозяева поля еще трижды торпедировали ворота соперника, благодаря чему оформили красивую победу.Авторами забитых мячей в их составе стали Дмитрий Гомза (6-я минута), Александр Васильев (46), Вадим Побудей (65) и Андрей Соловей (78). А «Слуцк» ответил лишь голом Дмитрия Сасина, который реализовал пенальти на 39-й минуте.В первом сегодняшнем матче «Неман» в гостях сломил сопротивление «Сморгони» – 2:0, одержав первую победу в сезоне.Завтра пройдут поединки «Рух» – «Спутник», «Минск» – «Витебск» и «Славия» – «Динамо» (Брест). А послезавтра тур закроется встречами РЦОР-БГУ – «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» – «Динамо» (Минск) и «Шахтер» – БАТЭ. «Гвоздевой» поединок тура, безусловно, примет Солигорск, где схлестнутся действующие чемпион и вице-чемпион, которые и в текущем чемпионате идут на первом и втором местах соответственно.Полностью турнирная таблица на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 21 балл (7 матчей), 2. БАТЭ – 17 (7), 3. «Гомель» – 15 (8), 4. «Динамо» (Минск) – 14 (7), 5. «Динамо» (Брест) – 13 (7), 6. «Рух» – 12 (7), 7. «Ислочь» – 12 (7), 8. «Торпедо-БелАЗ» – 10 (7), 9. «Витебск» – 8 (7), 10. «Минск» – 8 (7), 11. «Неман» – 6 (8), 12. «Слуцк» – 6 (8), 13. РЦОР-БГУ – 5 (7), 14. «Славия» – 4 (7), 15. «Сморгонь» – 4 (8), 16. «Спутник» – 3 (7).Список бомбардиров возглавляет Дембо Дарбо («Шахтер»), забивший восемь мячей.