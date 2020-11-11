Головченко: все призывы к бойкоту чемпионата мира по хоккею несостоятельны

Все призывы к бойкоту чемпионата мира по хоккею несостоятельны. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

– Все призывы, которые раздаются к бойкоту чемпионата мира по хоккею, несостоятельны. Тем не менее мы должны быть готовы по алгоритмам действий в случае принятия решения об изменении формата проведения чемпионата, в том числе его проведению полностью на территории Беларуси.

Премьер-министр подчеркнул, что продолжаются попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия.

– Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент определенного шантажа и давления. Мы к этому готовы.

Роман Головченко обратил внимание, что Беларусь готова к проведению чемпионата мира по хоккею. Безопасность спортсменов и болельщиков будет обеспечена.

– Еще один важный аспект – это эпидемиологическая ситуация. Она может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей.

На заседание оргкомитета вынесено три вопроса. В частности, будет обсужден план мероприятий по подготовке к проведению чемпионата, вопросы страхования и модернизация комплекса «Минск-Арена».