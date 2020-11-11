Басков: непонятны призывы к спортивной солидарности людей, выступающих за отмену проведения чемпионата мира по хоккею в Минске

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БЕЛТА

Дмитрий Басков сообщил, что Федерация хоккея Беларуси находится в постоянном контакте с коллегами из Латвии и Международной федерацией хоккея.Также по просьбе журналистов он прокомментировал отдельные призывы к отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.