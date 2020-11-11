Басков: непонятны призывы к спортивной солидарности людей, выступающих за отмену проведения чемпионата мира по хоккею в Минске

Билетная программа чемпионата мира по хоккею 2021 года будет запущена перед Новым годом. Об этом заявил журналистам председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков перед началом заседания оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по хоккею в 2021 году. На заседание оргкомитета вынесено три вопроса. В частности, будет обсужден план мероприятий по подготовке к проведению чемпионата, вопросы страхования и модернизация комплекса «Минск-Арена».
Фото: БЕЛТА
– Мы разработали билетную программу и должны ее запустить перед Новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы у каждого была возможность купить билет по специальной цене. Мы готовим концепцию касаемо чистой зоны. Ее уже направили в Международную федерацию хоккея. И после проведения молодежного чемпионата мира в Канаде получим обратную связь.
Дмитрий Басков сообщил, что Федерация хоккея Беларуси находится в постоянном контакте с коллегами из Латвии и Международной федерацией хоккея.
Также по просьбе журналистов он прокомментировал отдельные призывы к отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.
– Непонятны призывы к спортивной солидарности людей, выступающих за отмену проведения чемпионата мира по хоккею в Минске. Хотя сами неоднократно говорили, что любой чемпионат мира в любом виде спорта – это огромный праздник для страны и в первую очередь для болельщиков. Что, наш болельщик не заслужил праздник? То же самое касается спортсменов. Все мы знаем и понимаем, какой престиж участвовать в чемпионате мира. И большой вопрос тогда к тем, кто призывает к этой солидарности, особенно к тем, кто сам на протяжении многих лет тратил огромное количество сил, готовясь к подобного рода турнирам. Это тысячи часов кропотливой работы. И сегодня говорить о том, что давайте отменим чемпионат мира в Минске... Так где же ваша солидарность?
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Басков: непонятны призывы к спортивной солидарности людей, выступающих за отмену проведения чемпионата мира по хоккею в Минске
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