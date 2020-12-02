Укрепление демографического потенциала – одно из важнейших направлений деятельности Правительства в социальной сфере. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности Правительства до 2025 года.
Фото из архива БЕЛТА
– Меры по развитию поддержки семей с детьми будут осуществляться путем совершенствования системы государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и адресной социальной помощи. Новое развитие получит программа семейного капитала, в том числе путем расширения направлений его использования. Эффект программы семейного капитала более чем убедителен – за 5 лет ее реализации численность многодетных семей возросла почти вдвое.
Роман Головченко также отметил, что важнейшей задачей остается решение жилищных вопросов для семей с детьми.
– Улучшение доступности жилья для многодетных и молодых семей с детьми будет обеспечено за счет увеличения объемов строительства арендного жилья, безвозмездного выделения земельных участков для строительства индивидуального жилья, развития ипотеки, системы жилищных строительных сбережений.
Премьер-министр также проинформировал, что предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. По его словам, значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение «утечки мозгов», а также стимулирование притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.
Опубликовано:
269
Головченко: укрепление демографического потенциала – одно из важнейших направлений деятельности Правительства в социальной сфере
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter