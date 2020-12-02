Головченко: укрепление демографического потенциала – одно из важнейших направлений деятельности Правительства в социальной сфере

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БЕЛТА

Роман Головченко также отметил, что важнейшей задачей остается решение жилищных вопросов для семей с детьми.Премьер-министр также проинформировал, что предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. По его словам, значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение «утечки мозгов», а также стимулирование притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы.