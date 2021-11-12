SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Головченко: темпы вакцинации в Беларуси достаточно высокие

Головченко: темпы вакцинации в Беларуси достаточно высокие

Темпы вакцинации в Беларуси достаточно высокие. Об этом заявил журналистам Премьер-министр Роман Головченко после посещения предприятия «Белмедпрепараты».

– В настоящий момент действенной альтернативы вакцинации от коронавирусной инфекции нет. Поэтому темпы вакцинации в стране достаточно высокие. Проблем с обеспеченностью нет. Но мы уже сейчас прекращаем закупать опережающие партии вакцины исходя из того, что к лету следующего года будем выводить на рынок произведенную в Беларуси вакцину.

Сегодня руководитель Правительства ознакомился с реализацией инвестиционного проекта организации полного цикла фармацевтического производства вакцины  "Спутник V" на территории Беларуси. 

Отвечая на вопрос корреспондента sb.by, планирует ли Премьер-министр вакцинироваться белорусской вакциной, Роман Головченко заявил:

– Если доктор пропишет, то, конечно, ревакцинируюсь. 

sichevich@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Егор Ермалицкий
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы