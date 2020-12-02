Головченко представил парламенту приоритеты будущей пятилетки: выбрали 12 ключевых пунктов

Премьер-министр Роман Головченко представил Палате представителей программу деятельности Правительства до 2025 года. Она будет состоять из четырех блоков: социального, институционального, отраслевого и регионального. Выбрали ключевые цели плана.
1. Приоритет – повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения
– Подготовка программы основана на фундаментальных принципах: равенство всех форм собственности, невмешательство в добросовестную конкуренцию, системность, комплексность и прозрачность принятия решений. Главными целевыми ориентирами действий Правительства определены повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения страны,
– отметил Роман Головченко. Он также добавил, что на достижение данных ориентиров будут нацелены все инструменты экономической политики.
2. Цифровизация экономики
Одним из главных приоритетов в пятилетнем плане развития станет цифровая трансформация экономики.
– Проект программы носит практико-ориентированный характер и направлен на внедрение цифровых технологий в тех социальных и экономических областях, где они сейчас наиболее востребованы,
– сообщил Роман Головченко. – В частности, это информационные образовательные ресурсы с удаленным доступом к ним. В сфере здравоохранения это электронные медицинские карты пациентов, дистанционный мониторинг состояния здоровья. В области строительства – единый фонд проектной документации, информационное моделирование зданий, сооружений, городской застройки.
Роман Головченко сообщил, что завершается создание Белорусской интегрированной сервисной расчетной системы для оказания электронных услуг гражданам:
– С введением в Беларуси с 2021 года электронных ID-карт начнет существенно расширяться возможность оказания электронных дистанционных услуг населению, так как карта будет предусматривать возможность цифровой идентификации гражданина посредством использования электронной цифровой подписи.
Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что ставит задачу максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса.
3. Укрепление демографического потенциала
Проблематика демографии станет одним из важнейших направлений работы Правительства в социальной сфере, подчеркнул Премьер-министр. Новое развитие получит, в частности, программа семейного капитала. Как сказал Роман Головченко, «эффект программы более чем убедителен: за 5 лет ее реализации численность многодетных семей возросла почти вдвое».
Кроме того, поддерживать семьи с детьми будут путем совершенствования системы госпособий и адресной социальной помощи. Важнейшей задачей остается решение жилищных вопросов для семей с детьми.
Будет улучшаться доступность жилья для многодетных и молодых семей с детьми «за счет увеличения объемов строительства арендного жилья, безвозмездного выделения земельных участков для строительства индивидуального жилья, развития ипотеки, системы жилищных строительных сбережений».
4. Бюджетникам поэтапно повысят размер базовой ставки
При этом в реальном секторе экономики сохранится принцип зарабатывания денег через увеличение производительности труда. «Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала»,
– уточнил глава Правительства.
5. Новые критерии установления минимальной зарплаты
В стране проведут акцентированную работу с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения. По словам Премьер-министра, нас ждет «переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике на соответствующий год».
6. Улучшение условий для инвестиций и предпринимательских инициатив
Например, отечественному бизнесу обеспечат доступную финансовую поддержку. «Одним из шагов в данном направлении станет разработка государственной программы «Малое и среднее предпринимательство на 2021–2025 годы». Предусматривается создание вертикально организованного центра регионального развития для координации поддержки и стимулирования предпринимательской инициативы и привлечения инвестиций с учетом интересов развития регионов»,
– объяснил Роман Головченко.
7. Разработка закона о госпредприятиях
Глава Правительства уверен, что закон снизит издержки предприятий, улучшит их финансовое состояние. Это произойдет, потому что документ «позволит по-новому управлять организациями госсектора»:
определить виды деятельности, где необходимо его доминирование, также упорядочить компетенции госорганов и перейти на полноформатную отраслевую политику. А еще – «создать ряд крупных государственных корпораций в целях объединения производственного и технологического потенциалов, выходить на внешние рынки не с отдельными товарами, а с системой машин, технологий и широкой линейкой продукции».
8. Новый формат системы господдержки в научно-инновационной сфере
«Существующий механизм поддержки отдельных инициаторов инновационных проектов будет дополнен целевой финансовой поддержкой комплексных проектов создания новых прорывных производств»,
– сказал Роман Головченко. Он добавил, что в стране будут развивать наукоемкие высокотехнологичные услуги и работать над созданием национального электротранспорта, умными городами, инновациями в здравоохранении. При этом планируется обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам для государственного и частного секторов экономики.
9. Создание национального экспортного центра
Как пояснил Премьер-министр, в основе центра – «профессиональный коммерческий подход по продвижению товаров и услуг на рынках, управлению импортом».
Также вырастет доступность финансовых инструментов поддержки экспорта. В целом же, говоря о данной сфере, Роман Головченко заявил, что целью Правительства станет наращивание экспорта товаров и услуг в 2025 году до 50 миллиардов долларов.
10. Изменения в пенсионной системе
В Правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне не ниже 40 процентов от среднемесячной зарплаты. Роман Головченко подчеркнул, что для реформации пенсионной системы «будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей». Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
дополнила: размер пенсий планируют увеличивать. По ее словам, в следующем году расходы бюджета на пенсии предусмотрены с ростом более чем 8%.
11. В планах на строительство – землю безвозмездно отдать гражданам
Это будет актуально для строительства жилья на неиспользуемых участках. Правда, есть нюанс. Как отметил Премьер-министр, возможность получить такую землю будет «при условии наведения порядка как на территории самого участка, так и прилегающей к нему территории».
Также в стране будут развивать города-спутники, акцент сделают на жилье усадебного типа. При этом Правительство ожидает приближения уровня обеспеченности жильем в Беларуси к европейским стандартам.
12. Комплексная корректировка законодательства о миграции
Как подытожил Роман Головченко, усилия Правительства будут нацелены на «сокращение оттока населения, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение «утечки мозгов».
Одновременно с этим планируется стимулировать приток в страну высококвалифицированных работников из-за рубежа.
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