Головченко представил парламенту приоритеты будущей пятилетки: выбрали 12 ключевых пунктов

1. Приоритет – повышение благосостояния и достижение высоких стандартов жизни населения

2. Цифровизация экономики

3. Укрепление демографического потенциала

4. Бюджетникам поэтапно повысят размер базовой ставки

5. Новые критерии установления минимальной зарплаты

6. Улучшение условий для инвестиций и предпринимательских инициатив

7. Разработка закона о госпредприятиях

8. Новый формат системы господдержки в научно-инновационной сфере

9. Создание национального экспортного центра

10. Изменения в пенсионной системе

11. В планах на строительство – землю безвозмездно отдать гражданам

12. Комплексная корректировка законодательства о миграции

– отметил Роман Головченко. Он также добавил, что на достижение данных ориентиров будут нацелены все инструменты экономической политики.Одним из главных приоритетов в пятилетнем плане развития станет цифровая трансформация экономики.– сообщил Роман Головченко. –Роман Головченко сообщил, что завершается создание Белорусской интегрированной сервисной расчетной системы для оказания электронных услуг гражданам:Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что ставит задачу максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса.Проблематика демографии станет одним из важнейших направлений работы Правительства в социальной сфере, подчеркнул Премьер-министр. Новое развитие получит, в частности, программа семейного капитала. Как сказал Роман Головченко,Кроме того, поддерживать семьи с детьми будут путем совершенствования системы госпособий и адресной социальной помощи. Важнейшей задачей остается решение жилищных вопросов для семей с детьми.Будет улучшаться доступность жилья для многодетных и молодых семей с детьмиПри этом в реальном секторе экономики сохранится принцип зарабатывания денег через увеличение производительности труда.– уточнил глава Правительства.В стране проведут акцентированную работу с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения. По словам Премьер-министра, нас ждетНапример, отечественному бизнесу обеспечат доступную финансовую поддержку.– объяснил Роман Головченко.Глава Правительства уверен, что закон снизит издержки предприятий, улучшит их финансовое состояние. Это произойдет, потому что документопределить виды деятельности, где необходимо его доминирование, также упорядочить компетенции госорганов и перейти на полноформатную отраслевую политику. А еще –– сказал Роман Головченко. Он добавил, что в стране будут развивать наукоемкие высокотехнологичные услуги и работать над созданием национального электротранспорта, умными городами, инновациями в здравоохранении. При этом планируется обеспечить равный доступ к финансовым ресурсам для государственного и частного секторов экономики.Как пояснил Премьер-министр, в основе центра –Также вырастет доступность финансовых инструментов поддержки экспорта. В целом же, говоря о данной сфере, Роман Головченко заявил, что целью Правительства станет наращивание экспорта товаров и услуг в 2025 году до 50 миллиардов долларов.В Правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне не ниже 40 процентов от среднемесячной зарплаты. Роман Головченко подчеркнул, что для реформации пенсионной системыдополнила: размер пенсий планируют увеличивать. По ее словам, в следующем году расходы бюджета на пенсии предусмотрены с ростом более чем 8%.Это будет актуально для строительства жилья на неиспользуемых участках. Правда, есть нюанс. Как отметил Премьер-министр, возможность получить такую землю будетТакже в стране будут развивать города-спутники, акцент сделают на жилье усадебного типа. При этом Правительство ожидает приближения уровня обеспеченности жильем в Беларуси к европейским стандартам.Как подытожил Роман Головченко, усилия Правительства будут нацелены наОдновременно с этим планируется стимулировать приток в страну высококвалифицированных работников из-за рубежа.