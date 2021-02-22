Головченко обсудил с инвестором из ОАЭ реализацию проекта «Северный берег»

Объем инвестиций может составить несколько миллиардов евро. Предполагается, что в рамках дополнительных обязательств по проекту «Северный берег» для нужд СОК «Олимпийский» НОК Беларуси будут построены ледовая арена и отель со спортивной инфраструктурой.
Роман Головченко отметил, что сейчас Правительство Беларуси активно работает над подготовкой проекта Указа Президента по реализации инвестиционного проекта.
– Прошло достаточно продолжительное время с момента нашей прошлой встречи во время закладки мемориального камня на месте будущего национального выставочного центра. Это время мы не теряли даром и активно работали над проектом Указа Главы государства по реализации инвестиционного проекта «Северный берег» и инвестдоговора между вашей компанией и Мингорисполкомом. Эта работа уже находится практически на финише. Благодаря конструктивной дискуссии проект Указа сформирован и в самое ближайшее время будет представлен на рассмотрение Главы государства.
Роман Головченко заверил, что инвестору будут предоставлены самые привлекательные условия для работы в нашей стране.
– Мы знаем, что вы зарегистрировали компанию в Беларуси для реализации проекта и ожидаем, что после подписания Указа Президента компания начнет активно работать над освоением площадок. Условия, которые будут предоставлены, будут самыми привлекательными, принимая во внимание масштаб и размер инвестиций.
Премьер-министр выразил надежду, что нынешний приезд руководителя компании «Эмаар Пропертиз» в нашу страну позволит снять оставшиеся вопросы и быстрее приступить к реализации проекта.
В свою очередь Мухаммед аль-Аббар поблагодарил Премьер-министра за приглашение посетить нашу страну и заверил, что рассматривает Беларусь не только, как страну для инвестиций.
– Я инвестирую в 14 стран мира. И Беларусь для меня не просто страна для инвестиций. Я воспринимаю ее в первую очередь как страну, где у меня есть друзья.
Отметим, Компания «Эмаар Пропертиз» – один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Компания создана в 1997 году, ее штаб-квартира располагается в Дубае (ОАЭ). Мухаммед Али аль-Аббар является председателем Совета директоров с момента основания. Он считается одним из наиболее крупных и успешных бизнесменов ОАЭ. Чистый капитал Мухаммеда аль-Аббара оценивается в 4,6 млрд долларов.
Фото: БЕЛТА
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