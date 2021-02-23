Объем оказанной поддержки пострадавшим от пандемии отраслям за прошлый год превысил 2 млрд рублей. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны за 2020 год. Он напомнил, что Главой государства были поддержаны соответствующие предложения Правительства.
– Общая сумма такой поддержки составила более 2 миллиардов рублей. В условиях дефицита бюджета, исполнения обязательств по госдолгу это беспрецедентная поддержка. В результате удалось обеспечить бесперебойную работу предприятий, полностью восстановить объемы добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и самое главное – сохранить трудовые коллективы.
Руководитель Правительства подчеркнул, что также обеспечено повышение уровня благосостояния населения. По его словам, в течении всего года устойчиво росла зарплата.
– В декабре она достигла без малого 1475 рублей. Обеспечен опережающий рост доходов в бюджетной сфере, в первую очередь по врачам и учителям. Целевой ориентир выполнен. Соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране составило 80,4%.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: объем оказанной поддержки пострадавшим от пандемии отраслям – беспрецедентный
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