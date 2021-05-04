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  2. Головченко о финансировании чернобыльских программ: подходы будут скорректированы

Головченко о финансировании чернобыльских программ: подходы будут скорректированы

Об этом журналистам после доклада Главе государства заявил Премьер-министр Роман Головченко. Руководитель Правительства напомнил, что чернобыльскую тему Президент подробно разбирал во время своей недавней рабочей поездки в Гомельскую область:


– Задачи Правительству и местным органам власти поставлены. Сейчас идет работа над насыщением Программы (возрождения чернобыльских земель. – Прим. ред.) конкретными мероприятиями. Задача двоякая. С одной стороны, создать локальные точки роста. Речь не идет о масштабных и гигантских предприятиях. Есть большое количество населенных пунктов, районных поселков, крупных поселков. Надо подумать, какое в каждом из них оптимально создать производство местного масштаба. Для того, чтобы создать рабочие места и под них также создать инфраструктуру. Чтобы люди там жили и чувствовали себя не хуже, чем в городе.

При этом, говоря о финансировании, Роман Головченко подчеркнул, что подходы к нему будут скорректированы:

– Большие финансовые средства выделялись и сейчас продолжают выделяться на, скажем так, мероприятия по реинтеграции этих регионов в экономическую систему страны, по противодействию загрязнению почв, водоемов. Эти все мероприятия будут продолжаться. Будут продолжаться выплачиваться чернобыльские надбавки. Будет финансироваться бесплатное питание для детей. Но так как эти механизмы фактически все отработаны, то сейчас нужно сконцентрироваться на повышении экономической активности. Но это, конечно же, не будет идти в ущерб здоровью граждан. Крик подняли, что мы будем вовлекать загрязненные земли в оборот. Надо успокоиться и понять, что в Правительстве – трезвые и здравомыслящие люди, которые прежде всего в данном вопросе руководствуются безопасностью населения. Но мало просто сейчас гарантировать безопасность. Надо осторожно и аккуратно вовлекать эти земли, эти территории в экономическое развитие страны, тем более что условий там для этого предостаточно.

Фото: БЕЛТА
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