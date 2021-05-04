Головченко: экономика вышла на траекторию роста

– Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что экономика вышла на траекторию роста. Валовой внутренний продукт за первый квартал составил почти 101 процент. Мы идем с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая. За четыре месяца ожидаем 101,4 процента, за полугодие планируем выйти на почти 102 процента.
По словам Премьер-министра, основным драйвером роста среди отраслей стала промышленность.
В интервью журналистам после доклада Президенту Роман Головченко заявил:
– Итоги первого квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем показателям.
По словам Премьер-министра, рост достигнут не только за счет традиционных экспортных секторов, таких как нефтепереработка, калийная отрасль, но имеется также очень хорошая прибавка в промышленности:
– За квартал это чуть больше 109 процентов. Отрадно, что рост демонстрирует и ИТ-сектор – за квартал он вырос на 103,5 процента, как бы не пугали нас, что отрасль разваливается, все уезжают. Позитивная динамика наблюдается по всем финансовым показателям. Растет рентабельность продаж. Совокупность этих факторов говорит о том, что экономика в первом квартале работает достаточно эффективно, несмотря на опять-таки алармистские заявления со стороны либо не очень глубоко разбирающихся людей, либо людей, которые преследуют информационно-деструктивные цели.
Главным показателем здоровья экономики служит рост доходов населения. Роман Головченко рассказал, что за первый квартал темп роста доходов населения в реальном исчислении составил 105,4 процента, пенсий – 103,4 процента. Средняя пенсия по возрасту достигла 500 рублей.
– Совокупность этих показателей дает основания оптимистично смотреть в будущее, – резюмировал Премьер-министр.
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