Глинская: наш прогноз по коронавирусу почти в полной мере оправдывается

— Когда мы делали этот прогноз, учитывалась эпидемиологическая модель, — рассказала Ирина Глинская. — Участвовали в ее разработке разные специалисты. Потому что этот вопрос находится на стыке специальностей — в сфере работы эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывались совершенно разные параметры. Средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. Безусловно, брали в расчет и какие-то социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни население не так четко соблюдает рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию, как в рабочие дни. Прогноз за прошедшее с момента его создания время почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние недели полторы у нас в сравнении с прогнозом чуть-чуть появился сдвиг на один день. Принимаемые сегодня меры достаточно эффективны. Они работают и позволяют нам не допустить лавинообразного роста.
Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19