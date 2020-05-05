Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.44
EUR: 2.66
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Глинская: наш прогноз по коронавирусу почти в полной мере оправдывается

Глинская: наш прогноз по коронавирусу почти в полной мере оправдывается

Прогноз по коронавирусу в Беларуси, который был дан ранее, почти полностью оправдывается. На этом в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» акцентировала внимание заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, которая непосредственно принимала участие в формировании прогноза.


— Когда мы делали этот прогноз, учитывалась эпидемиологическая модель, — рассказала Ирина Глинская. — Участвовали в ее разработке разные специалисты. Потому что этот вопрос находится на стыке специальностей — в сфере работы эпидемиологов, вирусологов, инфекционистов. Учитывались совершенно разные параметры. Средний инкубационный период коронавируса, различные модели, как может развиваться ситуация. Безусловно, брали в расчет и какие-то социальные особенности, понимая, что в те же выходные дни население не так четко соблюдает рекомендации Минздрава по социальному дистанцированию, как в рабочие дни. Прогноз за прошедшее с момента его создания время почти в полной мере оправдывается. Но, может быть, только в последние недели полторы у нас в сравнении с прогнозом чуть-чуть появился сдвиг на один день. Принимаемые сегодня меры достаточно эффективны. Они работают и позволяют нам не допустить лавинообразного роста.
Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Бресте первый донор сдал плазму с антителами к COVID-19
Apple может потерять 18 млрд долларов из-за задержки выхода iPhone 12
Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19
PewDiePie подписал эксклюзивный контракт с YouTube
В Иерусалиме открыли для посещения Стену Плача
Названы нетипичные симптомы, предупреждающие о сердечном приступе
Глинская: наш прогноз по коронавирусу почти в полной мере оправдывается
Медик: прерывать беременность в случае COVID-19 нет необходимости
Аэлита Самсонова самоотверженно спасала раненых, встретила на фронте любовь и вышла замуж в побежденном Берлине
О роли экономического базиса в Великой Отечественной войне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
Футбол. Испанский канал покажет дерби брестского и минского «Динамо»
Самый верный путь к выздоровлению пациентов с COVID‑19 — четкое соблюдение алгоритма лечения
Гайдукевич: немецкие депутаты и бизнесмены хотят присутствовать на параде в Минске
Во Флориде мужчина неделю жил на заброшенном острове компании Disney
Директор российского Института проблем глобализации о карантине: у значительной части людей деньги уже закончились или заканчиваются
Арина Соболенко в честь 22-летия порадовала поклонников пикантным фото
Фотовыставка «Женское лицо Победы» открылась в Палате представителей
Перцов: у нас нет морального права снять 9 Мая с информационной повестки
Паническая дуга из-за коронавируса сходит на нет – Перцов
Эксперт: коронавирус выявил слабость всех международных институтов
мнение
Всеволод ШИМОВ
Италия вся на нервах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ