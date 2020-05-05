Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Было отмечено, что сейчас ситуация с COVID-19 и пневмониями стабилизировалась в Витебской области, где наблюдается «плавный уход с плато». И, по прогнозам, в недалеком будущем цифры должны пойти на убыль и в масштабах всей страны., — прокомментировала Ирина Глинская.Также она обратила внимание на то, что среди стран СНГ по количеству проведенных тестов на коронавирус Беларусь находится на втором месте после России, а среди всех стран мира — на 37-й позиции. Впрочем, даже важнее статистики по проведенным тестам та стратегия, которой придерживается Министерство здравоохранения., — подчеркнула заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Также Ирина Глинская рассказала о планах по применению экспресс-тестов на антитела: