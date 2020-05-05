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  2. Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Глинская: где-то через месяц мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19

Через месяц, а, может, и ранее Беларусь выйдет на устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Об этом в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1» сказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.


Было отмечено, что сейчас ситуация с COVID-19 и пневмониями стабилизировалась в Витебской области, где наблюдается «плавный уход с плато». И, по прогнозам, в недалеком будущем цифры должны пойти на убыль и в масштабах всей страны. «Полагаем, что где-то через месяц, а, возможно, даже к концу мая мы выйдем на устойчивое снижение заболеваемости. И тогда уже можно будет говорить о каких-то последующих прогнозах», — прокомментировала Ирина Глинская.

Также она обратила внимание на то, что среди стран СНГ по количеству проведенных тестов на коронавирус Беларусь находится на втором месте после России, а среди всех стран мира — на 37-й позиции. Впрочем, даже важнее статистики по проведенным тестам та стратегия, которой придерживается Министерство здравоохранения. «У нас речь идет о целенаправленном обследовании тех контингентов, у которых риск возникновения заболевания выше. Это контакты первого уровня, лица с пневмониями, другие группы. Мы придерживаемся четкой, последовательной и целенаправленной тактики, позволяющей при оптимальном количестве лабораторных исследований выявить максимальное количество случаев и, самое главное, провести необходимые мероприятия, препятствующие дальнейшему распространению заболевания», — подчеркнула заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также Ирина Глинская рассказала о планах по применению экспресс-тестов на антитела: «Первая партия экспресс-тестов уже получена и апробирована как на амбулаторном звене, так и в стационаре. А на этой неделе ожидается следующее поступление экспресс-тестов. Они будут внедрены в тактику лабораторной диагностики наряду с ПЦР. Плюс, безусловно, считаем целесообразным рассмотреть возможность использования этих тестов, но, вероятно, позже, для определения напряженности иммунитета. Чтобы понять, какое количество населения столкнулось с вирусом и какова длительность иммунитета, сформировавшегося после этого столкновения».
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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